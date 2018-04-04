Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz ekibi karşı karşıya... Liverpool Manchester City çeyrek final maçı Sallah ve De Bruyne neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu da Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...
İki İngiliz ekibi Liverpool Manchester City bu kez Şampiyonlar Lig için karşı karşıya geliyor. Bu sezon Premier Lig’de liderlik koltuğunu kimselere kaptırmayan Manchester City, bu kez Salah ile büyük çıkış yakalayan Liverpool engelini geçmeye çalışacak. İki takım geçtiğimiz haftalarda İngiltere Premier Ligi’nde karşılaşmıştı ve bu mücadeleyi 4-3’lük skorla Liverpool kazanmıştı. Peki Liverpool Manchester City maçı ne zaman, hangi kanalda? Dev maç şifreli mi yayınlanacak? İşte detaylar…
LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45’de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak.