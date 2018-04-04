Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz ekibi karşı karşıya... Liverpool Manchester City çeyrek final maçı Sallah ve De Bruyne neler yapacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu da Liverpool Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

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