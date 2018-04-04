Göztepe’nin yıldızı Demba Ba ilk kez…

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya 2-0 yenilerek Avrupa yolunda yara alan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürürken sarı-kırmızılıların gözü dünyaca ünlü golcüsü Demba Ba'ya çevrildi. Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giyecek.

Devre arasında Çin’in Shanghai Shenhua takımından Göztepe’ye gelen Senegalli yıldız Demba Ba, bu hafta ilk kez eski takımı Beşiktaş’a rakip olacak. Beşiktaş’a 2014-2015 sezonunda İngiliz devi Chelsea’den transfer edilen Demba Ba, gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarların adeta sevgilisi oldu. İstanbul ekibinde o yıl 44 resmi maçta 27 gol atarak adına besteler yapılan Ba, geçen sezonun devre arasında yine Beşiktaş’a geri döndü. Çin’de yaşadığı ağır sakatlık yüzünden siyah-beyazlılarda 2016-2017 sezonunda sadece 2 maça çıkan Demba Ba, 1 gol attı. Ba, sezon bitiminde de Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Göztepe Kasımpaşa maçında Hüseyin Göçek`ten tartışmalı karar Göztepe'nin konuğu Kasımpaşa'ya 2-0 yenildiği karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e sosyal medyada tepki yağdı. Demba Ba'nın ilk yarında ağlara giden vuruşu gol değeri kazanmazken pozisyonda faule hükmeden Hüseyin Göçek, Göztepe taraftarının tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ta toplam 1.5 yılda sergilediği performansla unutulmazlar arasına giren Demba Ba’ya Vodafone Park’ta büyük sevgi gösterilerinde bulunulacağı öğrenildi. Farklı duygularla Beşiktaş’a rakip olacak Demba Ba’nın yakın çevresine, “Heyecanlıyım. Benim için özel bir maç olacak. Tek amacım Göztepe’nin başarılı olması. Bunun için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim” dediği bildirildi. Beşiktaş’ta 2 sezon teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan ve 2 kez şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Göztepe’nin çalıştırıcı Tamer Tuna da ilk kez rakip olarak Vodafone Park’a gelecek. Tuna, sezonun ilk yarısında Bornova Stadı’nda oynanan maçta Beşiktaş karşısında sahadan 3-1 yenik ayrılmıştı. İzmir temsilcisinde görev yapan sağ bek Tanju, kaleci Günay ve golcü Ömer de bir dönem siyah-beyazlı formayı terletmişti.

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TRAORE SIKINTISI

Göztepe’de geçen hafta Kasımpaşa ile oynanan maçın 44’üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sol bek Adama Traore’nin idmanlara katılmadığı bildirildi. Sol üst baldırından sakatlanan Traore’nin tedavisine yoğun şekilde devam edilirken, Fildişi Sahilli futbolcunun Beşiktaş karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceğinin belirsiz olduğu bildirildi. Göztepe’de kart cezalıları stoper Kosanovic ve kanat oyuncusu Gouffran’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan, Hakan ile Ömer de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.