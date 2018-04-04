Gareth Bale’den Ronaldo’nun golüne şok tepki

Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale'in, Ronaldo'nun Juventus maçında attığı ilk golden sonra sevinmemesi kameralara yansıdı.

SKOR DIŞ HABERLER / Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Juventus’a konuk olan Real Madrid, Cristiano Ronaldo (2) ve Marcelo’nun attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Maçın henüz 3. dakikasında ceza sahası içinde harika bir dokunuşla topu ağlara gönderen Ronaldo, takımı adına maça iyi bir başlangıç yapmayı başardı.

Ronaldo’nun bu golü sonrasında Real Madrid yedek kulübesi büyük sevinç yaşarken Gareth Bale’in hiçbir tepki vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Oturduğu yerden arkadaşlarının sevincine hafif bir tebessümle karşılık veren Gallerli futbolcunun gole sevinmemesi İspanya basınında da gündem oldu.

Son dönemde hakkında çıkan transfer dedikodularına rağmen bale’in Real Madrid’de mutsuz olduğu ve Manchester United ile görüşme halinde olduğu iddia ediliyor.

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