Galatasaray’ın ilk Avrupa maçında giydiği forma! 62 yıl sonra…

Tarihi maçta giyilen iki formadan biri Galatasaray Müzesi'nde yer alırken, diğeri Ordu’da fanatik bir Galatasaray taraftarı olan eczacının iş yerinde bulunuyor

Galatasaray'ın 62 yıl önce Avrupa kupalarındaki ilk maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında giydiği ve bugün sadece iki tane kalan formalardan biri Ordu'da ortaya çıktı.

Türkiye'nin kulüpler bazında Avrupa kupalarında temsil edildiği ilk maç olan Şampiyon Kulüpler Kupası 1. tur ilk karşılaşması Galatasaray ile Romanya'nın Dinamo Bükreş takımları arasında oynandı. Bu maç aynı zamanda Galatasaray'ın da Avrupa arenasında boy göstermeye başladığı ilk maç olarak tarihe geçti. Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada rakibine 3-1 yenilen Galatasaray'ın tek golü Metin Oktay'dan geldi. Bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılı takımın Avrupa kupalarındaki ilk golü oldu.

Bu maçın rövanşı ise 30 Eylül 1956 tarihinde bugünkü Vodafone Park'ın bulunduğu yerde olan ve o zamanki adıyla Mithatpaşa Stadı'nda oynandı. Maçın 31. dakikasında İoan Suru'nun golüyle yenik duruma düşen sarı-kırmızılı takım 40. dakikada Kadri Aytaç'ın attığı golle eşitliği sağladı. Maçın 89. dakikasında ise sarı-kırmızılı takımın efsane isimlerinden Metin Oktay galibiyet golünü atınca Galatasaray maçı 2-1 kazandı. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden kaleci Turgay Şeren, Kadri Aytaç, İsfendiyar Açıksöz, Metin Oktay gibi isimlerin forma giydiği bu maç bir Türk takımının Avrupa kupalarındaki ilk zaferi olarak tarihe geçti.

Galatasaray'ın bu maçta giydiği forma ise oldukça ilginçti. Sarı-kırmızılı takımın bu maçta giydiği düz kırmızı renkli formanın gövdesini çaprazlamasına kesen sarı bir bant bulunuyordu. Oldukça geniş V yakalarının çevresinde 2 şerit halinde sarı çizgilerin bulunduğu 62 yıllık formadan günümüze sadece iki adet kaldı. Bunlardan birisi Galatasaray'ın müzesinde yer alırken, diğeri Ordu'da fanatik Galatasaraylı Eczacı Fuat Türkmen'de bulunuyor.

TURGAY ŞEREN’DEN GELEN FORMA

Dinamo Bükreş maçında kaleyi koruyan rahmetli Turgay Şeren'in formayı yıllarca sakladıktan sonra yıllar önce bir dostuna hediye ettiğini belirten Fuat Türkmen, “Rahmetli Turgay Şeren'in formayı hediye ettiği kişi de bizim aile dostumuzdu. Benim fanatik Galatasaraylı olduğumu biliyordu. Yakın bir zamanda bu formayı bana hediye etti. Benim açımdan manevi değeri oldukça büyük olan bu formayı cam tablo içinde saklıyorum. Bu formadan iki tane kalmış. Birisi halen Galatasaray Müzesi’nde birisi de bende bulunuyor. O maç oldukça sert geçmiş olacak ki, forma üzerindeki kan izleri bile hala duruyor. 3 numaralı forma ama kime ait olduğunu bilmiyorum” dedi.

Fuat Türkmen, o maçta forma giyen İsfendiyar Açıksöz'ün Orduspor'un 1967 yılında kurulduğu dönemde hem futbolcusu hem antrenörü olduğunu, yine Kadri Aytaç'ın teknik direktör olarak Orduspor'u 2. Lig'de şampiyon yaptığını hatırlattı.