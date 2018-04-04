Erol Bedir: ‘Ana gündemimiz Süper Lig A.Ş’nin kurulmasıydı’

Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir, toplantının ana gündeminin Süper Lig A.Ş. ile ilgili olduğunu ve bununla ilgili çalışmaları konuştuklarını söyledi.

Kulüpler Birliği, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak’taki Kulüpler Birliği ofisinde toplandı. Toplantıya 18 Süper Lig kulüp yetkilileri dışında Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve beraberindeki heyette de katıldı.

“Ana gündemimiz Süper Lig A.Ş’di”

Gündemin oldukça yoğun olduğundan dolayı uzun bir toplantı yaptıklarını söyleyen Erol Bedir, “Federasyondan Servet Yardımcı başkan bize 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için bize sunum yaptılar. Bu konuda kulüplerden destek istediler. Biz de seve seve vereceğimizi söyledik. Daha sonra gündemimize geçtik. En son torba yasayla çıkan vergiden alt yapıya ve amatör branşlara yapılan harcamaların mahsup konusu gündeme geldi. Bu konuda kanun koyucuya teşekkür ederek, bunun kulüplerimizi ciddi anlamda rahatlatacağını istişare ettik. ‘Sporda Şiddet Yasası' ile ilgili Kulüpler Birliği'nin ve kulüplerin görüşü alından sonra çıkacak yasada katkılarımızı sunmaya çalıştık. Finansal Fair Play ve kulüplerimizin mali konularını konuştuk. Ünal Karaman: `Bütün takımlar Karabükspor maçını iple çekiyor` Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, hafta sonu sahalarında konuk edecekleri Antalyaspor maçı ile ilgili olarak, oyuncuların var olan yeteneğini en üst seviyede kullanma gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

Ana gündemimiz Süper Lig A.Ş'nin kurulmasıyla ilgili çalışmaydı. İleri ülkelerde İngiltere başta olmak üzere futbolu yöneten birlikler maalesef bizde yok. Bunun ilgili Süper Lig A.Ş'nin kurulması ve hali hazırdaki TFF'nin yapmış olduğu bir takım görevlerin bu birliğe aktarılmasıyla ilgili yasa çalışması yönünde istişareler bulunduk. Kulüplerimizin yayın haklarının ve diğer haklarının pazarlanmasıyla ilgili borç batağında olan ya da ileride borç batağına girebilecek olan kulüplerimizin durumlarını konuştuk. Önümüzdeki sene UEFA standartlarına uygun bir şekilde dosyalarımızın hazırlanması gibi birçok başlığı konuştuk” diye konuştu.

“Kulüpler Birliği son 5 yıldır futbolumuza yön vermeye çalışıyor”

Kulüpler Birliği bundan 5-10 seneye kadar sadece bir vakıf olduğunu ve artık değiştiğini belirten Bedir, “Son 5 yıldır, futbolumuza yön vermeye, marka değerini her gün arttırmaya çalışıp, bu marka değerini pazarlama konusunda söz sahibi olan bir örgüt haline geldik. İnşallah yasası çıkar da futbolumuz daha ileriye gider” şeklinde konuştu.

‘Sporda Şiddet Yasası' ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüklerini ifade eden Başkan Bedir, “Bakan Osman Aşkın Bak teşrif edecek ve konuları son olarak tekrar gündeme getireceğiz. Bizim için önemli olan Süper Lig A.Ş'nin kurulması. Hükumetten, bakanımızdan beklentimiz bu çalışmalarımızın kanunlaşması” değerlendirmesinde bulundu. Trabzonspor`da bir başkan adayı daha Trabzonspor´da, 7 Nisan´da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul´da, iş adamı Ahmet Ağaoğlu'nun ardından iş adamı Metin Kaya'da başkanlık için adaylığını açıkladı. İlgili Haberi Oku