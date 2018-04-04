Dünya ikincisi Gölcüklü kızlar ödüllendirildi

İsrail'de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası’nda Dünya ikincisi olarak Türkiye’ye dönen Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından ödüllendirildi.

Türkiye Şampiyonu olan ve Türkiye’yi temsil etmek için gittikleri İsrail'de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası'nda Dünya ikincisi olarak Türkiye'ye dönen Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Uluslararası platformda Dünya ikincisi olarak Türkiye’yi gururlandıran Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımını makamında ağırlayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Sizlerle gurur duyduk. Bundan sonraki süreçte bu başarılarınıza yenilerini eklersiniz. Birinci olmayı hepimiz isterdik ama ikincilik de çok önemli bir başarıdır. Hepinizi ayrı ayrı kutluyorum” diyerek oyuncuları ödüllendirdi.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Aksoy’un yanı sıra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut, okul müdürü Zeki Kalaç, Antrenör Hasan Alemdaroğlu ve Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Futsal Takımı sporcuları Helin Ataç, Ece Tekmen, Sevda Yavuz, Sude Yavuz, Leyla İlter, Sudenur Yolcu, Kübra Deniz, Selcan Kaplan ve Ebru Kurak Belli yer aldı. Türkiye Kız Futsal Mili Takımı dünya ikincisi oldu İsrail'de düzenlenen ISF Dünya Okul Sporları Futsal Şampiyonası'nda finalde Brezilya'ya 5-1 yenilen Türkiye Kız Futsal Milli Takımı, dünya ikincisi oldu. İlgili Haberi Oku