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Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den rövaşata yorumu

Georgina Rodriguez, sevgilisi Cristiano Ronaldo'nun Juventus ağlarına gönderdiği gole kayıtsız kalamadı. Rodriguez, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla golün sevincini yaşadı.
19:184 Nisan 2018
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Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den rövaşata yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid deplasmanda Juventus’u 3-0 mağlup ederken konuk ekibin görkemli galibiyeti kadar yıldız isim Cristiano Ronaldo da gündeme geldi. Juventus ağlarına çok şık bir rövaşata gönderen geceye iki gol bir asistle damga vuran Portekizli yıldızın kaydettiği olağanüstü gole sevgilisi Georgina Rodriguez de kayıtsız kalamadı.

Georgina Rodriguez, Ronaldo’nun attığı harika golün ardından Instagram hesabından ”Wow” yazıp bir gif videosu paylaşırken kalp emojisi koyarak Cristiano Ronaldo’yu etiketledi ve yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaştı. 04 Nisan 2018 Ne yaptın Ronaldo! Buffon neye uğradığını şaşırdı: Tam 2.27 metre... İlgili Haberi Oku

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Etiketler
cristiano ronaldo Georgina Rodriguez juventus Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi
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