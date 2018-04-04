Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’den rövaşata yorumu

Georgina Rodriguez, sevgilisi Cristiano Ronaldo'nun Juventus ağlarına gönderdiği gole kayıtsız kalamadı. Rodriguez, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla golün sevincini yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçında Real Madrid deplasmanda Juventus’u 3-0 mağlup ederken konuk ekibin görkemli galibiyeti kadar yıldız isim Cristiano Ronaldo da gündeme geldi. Juventus ağlarına çok şık bir rövaşata gönderen geceye iki gol bir asistle damga vuran Portekizli yıldızın kaydettiği olağanüstü gole sevgilisi Georgina Rodriguez de kayıtsız kalamadı.

Georgina Rodriguez, Ronaldo’nun attığı harika golün ardından Instagram hesabından ”Wow” yazıp bir gif videosu paylaşırken kalp emojisi koyarak Cristiano Ronaldo’yu etiketledi ve yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaştı. Ne yaptın Ronaldo! Buffon neye uğradığını şaşırdı: Tam 2.27 metre... İlgili Haberi Oku

Zinedine Zidane`dan Ronaldo`nun golü için yorum: `Benimki daha güzeldi` Zinedine Zidane, 3-0'lık Juventus maçının ardından Bayer Leverkusen'e attığı golle Ronaldo'nun müthiş röveşatasını kıyasladı. İlgili Haberi Oku