CANLI YAYIN: Liverpool Manchester City maçı canlı izle! (İdman tv, AZ TV…)

Premier Lig’in iki köklü ekibi bu kez Şampiyonlar Ligi arenasında karşı karşıya geliyor. Bu sezon iyi bir grafik yakalayan Liverpool Manchester City ilk kez bir Avrupa kupası maçında birbirleriyle mücadele edecek. Ligde istediği başarıya uzun yıllardır ulaşmıyor olsa da Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımları arasında yer alan Liverpool, Premier Lig’de bu sezon şampiyonluğunu neredeyse garantilemiş olan Manchester City’i ağırlayacak. Özellikle Salah’ın yükselen performansı ile rakiplerinin çekindiği bir takıma dönüşen Liverpool, kupanın favorisi City’i elemek istiyor. Guardiola’nın takımın başına geçmesiyle tüm kupalara talip bir hale gelen Manchester City ise ligde gösterdiği performansı Avrupa’da da sergileyerek kupaya uzanmak istiyor. Türkiye’de de canlı olarak ekranlara gelecek Liverpool Manchester City maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde karşılaşmanın canlı yayını yer alıyor. İşte Manchester City Liverpool maçı canlı yayını ve karşılaşmanın detayları…

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus

4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL 2014'TEN BERİ YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Liverpool, Ekim 2014'teki Real Madrid yenilgisinden bu yana, Avrupa kupalarında iç sahada yenilmiyor. Manchester City, Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez çeyrek final oynuyor. Bundan önce 2015/16 sezonunda çeyrek finalde PSG'yi eleyerek yarı final oynamışlardı.

Brilliant opening 30 minutes at Anfield.

GOAL!! MANE MAKES IT 3-0 WITH A BACK-POST HEADER!!

SALAH GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Manchester City maçı öncesinde Liverpool’un en önemli gol silahı olan Salah mavi beyazlı ekibi Şampiyonlar Ligi’nde de boş geçmedi ve maçın 12. dakikasında attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

GRUPLARDA YENİLMEDİLER

Şampiyonlar Ligi’de bu sezon E Grubu’nda mücadele eden Liverpool gruptan na mağlup lider çıkmayı başardı. Jürgen Klopp’un öğrencileri 6 maçta 3 galibiyet 3 de beraberlik aldılar. Çeyrek finalde ise Porto ile eşleşen Liverpool ilk maçta rakibini 5-0 yendi. İkinci maçta 0-0 berabera kalarak çeyrek finale yükseldi.

