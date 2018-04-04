CANLI YAYIN: Liverpool Manchester City maçı canlı izle! (İdman tv, AZ TV…)

Liverpool City karşısında 3-0 öne geçti! Liverpool Manchester City bu kez Şampiyonlar Ligi için karşı karşıya geliyor. Salah ve De Bruyne'in mücadelesine sahne olacak maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Şampiyonlar Ligi'ni şifresiz hangi kanallar yayınlıyor. İşte Liverpool Manchester City maçı canlı izle linki, maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanllar ve karşılaşmanın detaylar...

Premier Lig’in iki köklü ekibi bu kez Şampiyonlar Ligi arenasında karşı karşıya geliyor. Bu sezon iyi bir grafik yakalayan Liverpool Manchester City ilk kez bir Avrupa kupası maçında birbirleriyle mücadele edecek. Ligde istediği başarıya uzun yıllardır ulaşmıyor olsa da Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımları arasında yer alan Liverpool, Premier Lig’de bu sezon şampiyonluğunu neredeyse garantilemiş olan Manchester City’i ağırlayacak. Özellikle Salah’ın yükselen performansı ile rakiplerinin çekindiği bir takıma dönüşen Liverpool, kupanın favorisi City’i elemek istiyor. Guardiola’nın takımın başına geçmesiyle tüm kupalara talip bir hale gelen Manchester City ise ligde gösterdiği performansı Avrupa’da da sergileyerek kupaya uzanmak istiyor. Türkiye’de de canlı olarak ekranlara gelecek Liverpool Manchester City maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde karşılaşmanın canlı yayını yer alıyor. İşte Manchester City Liverpool maçı canlı yayını ve karşılaşmanın detayları…

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY İLK 11

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL 2014'TEN BERİ YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Liverpool, Ekim 2014'teki Real Madrid yenilgisinden bu yana, Avrupa kupalarında iç sahada yenilmiyor. Manchester City, Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez çeyrek final oynuyor. Bundan önce 2015/16 sezonunda çeyrek finalde PSG'yi eleyerek yarı final oynamışlardı.

GOAL!! MANE MAKES IT 3-0 WITH A BACK-POST HEADER!! Brilliant opening 30 minutes at Anfield. [3-0] https://t.co/rWn2k4b80E pic.twitter.com/PFEisk25bk — Liverpool FC (@LFC) 4 Nisan 2018

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ

Yurt dışında yaşayan futbolseverler Liverpool Manchester City maçını aşağıda bulunan kanallardan canlı izleyebilirsiniz.

İzlanda Stöð 2 Sport 4 Hindistan SONY TEN 2, Sony LIV Endonezya Orange TV Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia Uluslararası Sport 24, UEFA Champions League App İran beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Irak beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD İrlanda BT Sport 2, Eir Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK İtalya Premium Play, Premium Calcio 1 HD Arnavutluk K-SPORT 1 Cezayir beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Andorra TV3 Angola SuperSport 5 Africa Arjantin ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Argentina Avustralya beIN Sports 1 Australia, beIN Sports Connect Australia Avusturya Sky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, Sky Sport 5/HD Azerbaycan AZTV Bahreyn beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Bangladeş SONY TEN 2, Sony LIV Belarus Беларусь 2 Belçika Proximus 11+ Belize ESPN Play Argentina Benin SuperSport 5 Africa Bhutan Sony LIV Bolivya ESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur Bosna Hersek Klik SPORT, Arena Sport 3 Botsvana SuperSport 5 Africa Brezilya Esporte Interativo Brunei beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand, Astro Arena, Astro Go Bulgaristan Voyo Sport, bTV Action Burkina Faso SuperSport 5 Africa Burundi SuperSport 5 Africa Kamboçya beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand Kamerun SuperSport 5 Africa Kanada TSN GO, RDS GO, TSN4, RDS 2 Cape Verde SuperSport 5 Africa Orta Afrika Cumhuriyeti SuperSport 5 Africa Çad beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia Şili ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur Çin PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP Kolombiya ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America Comoros SuperSport 5 Africa Kongo SuperSport 5 Africa Demokratik Kongo SuperSport 5 Africa Cook Adaları Sky Sport 2 NZ Kosta Rika ESPN Play Argentina Cote D'Ivoire SuperSport 5 Africa Hırvatistan Klik SPORT, Arena Sport 3 Güney Kıbrıs Cytavision Sports 4, Cytavision Live Danimarka Viaplay Denmark, TV3+ HD Djibouti beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa Ekvador ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America Mısır beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia El Salvador ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina Ekvator Ginesi SuperSport 5 Africa Eritrea SuperSport 5 Africa Estonya Беларусь 2, Viasat Sport Baltic Ethiyopya SuperSport 5 Africa Fiji Sky Sport 2 NZ Finlandiya Viasat Football HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland Fransa beIN Sports 3 Gabon SuperSport 5 Africa Gambiya SuperSport 5 Africa Almanya Sky Sport 5/HD, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland Gana SuperSport 5 Africa Yunanistan Cosmote Sport 3 HD Gine SuperSport 5 Africa Guinea-Bissau SuperSport 5 Africa Hong Kong Super Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD Macaristan M4 Sports Japonya Sukachan 0, SKY PerfecTV LIVE Ürdün beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Kenya SuperSport 5 Africa Kiribati Sky Sport 2 NZ Kore Cumhuriyeti SPOTV Kosova K-SPORT 1 Kuveyt beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Laos beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand Letonya Беларусь 2, Viasat Sport Baltic Lübnan beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Lesotho SuperSport 5 Africa Liberya SuperSport 5 Africa Libya beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Litvanya Viasat Sport Baltic, Беларусь 2 Macau TDM Desporto Makedonya Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT

SALAH GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Manchester City maçı öncesinde Liverpool’un en önemli gol silahı olan Salah mavi beyazlı ekibi Şampiyonlar Ligi’nde de boş geçmedi ve maçın 12. dakikasında attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

GRUPLARDA YENİLMEDİLER

Şampiyonlar Ligi’de bu sezon E Grubu’nda mücadele eden Liverpool gruptan na mağlup lider çıkmayı başardı. Jürgen Klopp’un öğrencileri 6 maçta 3 galibiyet 3 de beraberlik aldılar. Çeyrek finalde ise Porto ile eşleşen Liverpool ilk maçta rakibini 5-0 yendi. İkinci maçta 0-0 berabera kalarak çeyrek finale yükseldi.

CİTY BU SENE GÜMBÜR GÜMBÜR

İngiltere Premier Lig’de fırtınalar estiren Manchester City 16 puan farkla lider durumda. City bu hafta kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Guardiola’nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi’nde de grubunu lider tamamladı. İlk 5 maçını kazanan City son maçında yedek ağırlıklı kadro ile çıktığı maçta Shakhtar’a mağlup oldu.