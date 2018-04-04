CANLI YAYIN: Liverpool Manchester City maçı canlı izle! (İdman tv, AZ TV…)
Premier Lig’in iki köklü ekibi bu kez Şampiyonlar Ligi arenasında karşı karşıya geliyor. Bu sezon iyi bir grafik yakalayan Liverpool Manchester City ilk kez bir Avrupa kupası maçında birbirleriyle mücadele edecek. Ligde istediği başarıya uzun yıllardır ulaşmıyor olsa da Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımları arasında yer alan Liverpool, Premier Lig’de bu sezon şampiyonluğunu neredeyse garantilemiş olan Manchester City’i ağırlayacak. Özellikle Salah’ın yükselen performansı ile rakiplerinin çekindiği bir takıma dönüşen Liverpool, kupanın favorisi City’i elemek istiyor. Guardiola’nın takımın başına geçmesiyle tüm kupalara talip bir hale gelen Manchester City ise ligde gösterdiği performansı Avrupa’da da sergileyerek kupaya uzanmak istiyor. Türkiye’de de canlı olarak ekranlara gelecek Liverpool Manchester City maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde karşılaşmanın canlı yayını yer alıyor. İşte Manchester City Liverpool maçı canlı yayını ve karşılaşmanın detayları…
LİVERPOOL MANCHESTER CİTY CANLI İZLE
LİVERPOOL MANCHESTER CİTY İLK 11
Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino
Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus
#LFC statement: https://t.co/fpdfdsCHa6 pic.twitter.com/EiA0YhV1Gb
— Liverpool FC (@LFC) 4 Nisan 2018
LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.
LİVERPOOL 2014'TEN BERİ YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Liverpool, Ekim 2014'teki Real Madrid yenilgisinden bu yana, Avrupa kupalarında iç sahada yenilmiyor. Manchester City, Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez çeyrek final oynuyor. Bundan önce 2015/16 sezonunda çeyrek finalde PSG'yi eleyerek yarı final oynamışlardı.
GOAL!! MANE MAKES IT 3-0 WITH A BACK-POST HEADER!!
Brilliant opening 30 minutes at Anfield.
[3-0] https://t.co/rWn2k4b80E pic.twitter.com/PFEisk25bk
— Liverpool FC (@LFC) 4 Nisan 2018
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ
Yurt dışında yaşayan futbolseverler Liverpool Manchester City maçını aşağıda bulunan kanallardan canlı izleyebilirsiniz.
|İzlanda
|Stöð 2 Sport 4
|Hindistan
|SONY TEN 2, Sony LIV
|Endonezya
|Orange TV Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia
|Uluslararası
|Sport 24, UEFA Champions League App
|İran
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Irak
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|İrlanda
|BT Sport 2, Eir Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK
|İtalya
|Premium Play, Premium Calcio 1 HD
|Arnavutluk
|K-SPORT 1
|Cezayir
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Andorra
|TV3
|Angola
|SuperSport 5 Africa
|Arjantin
|ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Argentina
|Avustralya
|beIN Sports 1 Australia, beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|Sky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, Sky Sport 5/HD
|Azerbaycan
|AZTV
|Bahreyn
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Bangladeş
|SONY TEN 2, Sony LIV
|Belarus
|Беларусь 2
|Belçika
|Proximus 11+
|Belize
|ESPN Play Argentina
|Benin
|SuperSport 5 Africa
|Bhutan
|Sony LIV
|Bolivya
|ESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
|Bosna Hersek
|Klik SPORT, Arena Sport 3
|Botsvana
|SuperSport 5 Africa
|Brezilya
|Esporte Interativo
|Brunei
|beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand, Astro Arena, Astro Go
|Bulgaristan
|Voyo Sport, bTV Action
|Burkina Faso
|SuperSport 5 Africa
|Burundi
|SuperSport 5 Africa
|Kamboçya
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
|Kamerun
|SuperSport 5 Africa
|Kanada
|TSN GO, RDS GO, TSN4, RDS 2
|Cape Verde
|SuperSport 5 Africa
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|SuperSport 5 Africa
|Çad
|beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Şili
|ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
|Çin
|PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP
|Kolombiya
|ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
|Comoros
|SuperSport 5 Africa
|Kongo
|SuperSport 5 Africa
|Demokratik Kongo
|SuperSport 5 Africa
|Cook Adaları
|Sky Sport 2 NZ
|Kosta Rika
|ESPN Play Argentina
|Cote D'Ivoire
|SuperSport 5 Africa
|Hırvatistan
|Klik SPORT, Arena Sport 3
|Güney Kıbrıs
|Cytavision Sports 4, Cytavision Live
|Danimarka
|Viaplay Denmark, TV3+ HD
|Djibouti
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa
|Ekvador
|ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
|Mısır
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|El Salvador
|ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina
|Ekvator Ginesi
|SuperSport 5 Africa
|Eritrea
|SuperSport 5 Africa
|Estonya
|Беларусь 2, Viasat Sport Baltic
|Ethiyopya
|SuperSport 5 Africa
|Fiji
|Sky Sport 2 NZ
|Finlandiya
|Viasat Football HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland
|Fransa
|beIN Sports 3
|Gabon
|SuperSport 5 Africa
|Gambiya
|SuperSport 5 Africa
|Almanya
|Sky Sport 5/HD, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland
|Gana
|SuperSport 5 Africa
|Yunanistan
|Cosmote Sport 3 HD
|Gine
|SuperSport 5 Africa
|Guinea-Bissau
|SuperSport 5 Africa
|Hong Kong
|Super Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD
|Macaristan
|M4 Sports
|Japonya
|Sukachan 0, SKY PerfecTV LIVE
|Ürdün
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Kenya
|SuperSport 5 Africa
|Kiribati
|Sky Sport 2 NZ
|Kore Cumhuriyeti
|SPOTV
|Kosova
|K-SPORT 1
|Kuveyt
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Laos
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
|Letonya
|Беларусь 2, Viasat Sport Baltic
|Lübnan
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Lesotho
|SuperSport 5 Africa
|Liberya
|SuperSport 5 Africa
|Libya
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Litvanya
|Viasat Sport Baltic, Беларусь 2
|Macau
|TDM Desporto
|Makedonya
|Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT
SALAH GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR
Manchester City maçı öncesinde Liverpool’un en önemli gol silahı olan Salah mavi beyazlı ekibi Şampiyonlar Ligi’nde de boş geçmedi ve maçın 12. dakikasında attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
GRUPLARDA YENİLMEDİLER
Şampiyonlar Ligi’de bu sezon E Grubu’nda mücadele eden Liverpool gruptan na mağlup lider çıkmayı başardı. Jürgen Klopp’un öğrencileri 6 maçta 3 galibiyet 3 de beraberlik aldılar. Çeyrek finalde ise Porto ile eşleşen Liverpool ilk maçta rakibini 5-0 yendi. İkinci maçta 0-0 berabera kalarak çeyrek finale yükseldi.
THREE HOURS TO GO #lfcvcity #mancity pic.twitter.com/UpKvXes3j3
— Manchester City (@ManCity) 4 Nisan 2018
CİTY BU SENE GÜMBÜR GÜMBÜR
İngiltere Premier Lig’de fırtınalar estiren Manchester City 16 puan farkla lider durumda. City bu hafta kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Guardiola’nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi’nde de grubunu lider tamamladı. İlk 5 maçını kazanan City son maçında yedek ağırlıklı kadro ile çıktığı maçta Shakhtar’a mağlup oldu.