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CANLI YAYIN: Liverpool Manchester City maçı canlı izle! (İdman tv, AZ TV…)

Liverpool City karşısında 3-0 öne geçti! Liverpool Manchester City bu kez Şampiyonlar Ligi için karşı karşıya geliyor. Salah ve De Bruyne'in mücadelesine sahne olacak maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Şampiyonlar Ligi'ni şifresiz hangi kanallar yayınlıyor. İşte Liverpool Manchester City maçı canlı izle linki, maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanllar ve karşılaşmanın detaylar...
21:114 Nisan 2018
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CANLI YAYIN: Liverpool Manchester City maçı canlı izle! (İdman tv, AZ TV…)

Premier Lig’in iki köklü ekibi bu kez Şampiyonlar Ligi arenasında karşı karşıya geliyor. Bu sezon iyi bir grafik yakalayan Liverpool Manchester City ilk kez bir Avrupa kupası maçında birbirleriyle mücadele edecek. Ligde istediği başarıya uzun yıllardır ulaşmıyor olsa da Şampiyonlar Ligi’nin en başarılı takımları arasında yer alan Liverpool, Premier Lig’de bu sezon şampiyonluğunu neredeyse garantilemiş olan Manchester City’i ağırlayacak. Özellikle Salah’ın yükselen performansı ile rakiplerinin çekindiği bir takıma dönüşen Liverpool, kupanın favorisi City’i elemek istiyor. Guardiola’nın takımın başına geçmesiyle tüm kupalara talip bir hale gelen Manchester City ise ligde gösterdiği performansı Avrupa’da da sergileyerek kupaya uzanmak istiyor. Türkiye’de de canlı olarak ekranlara gelecek Liverpool Manchester City maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde karşılaşmanın canlı yayını yer alıyor. İşte Manchester City Liverpool maçı canlı yayını ve karşılaşmanın detayları…

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY CANLI İZLE

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY İLK 11

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Fernandinho, Silva, De Bruyne, Gundogan, Sane, Jesus

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

LİVERPOOL 2014'TEN BERİ YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Liverpool, Ekim 2014'teki Real Madrid yenilgisinden bu yana, Avrupa kupalarında iç sahada yenilmiyor. Manchester City, Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez çeyrek final oynuyor. Bundan önce 2015/16 sezonunda çeyrek finalde PSG'yi eleyerek yarı final oynamışlardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ

Yurt dışında yaşayan futbolseverler Liverpool Manchester City maçını aşağıda bulunan kanallardan canlı izleyebilirsiniz.

İzlandaStöð 2 Sport 4
HindistanSONY TEN 2, Sony LIV
EndonezyaOrange TV Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia
UluslararasıSport 24, UEFA Champions League App
İranbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
IrakbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
İrlandaBT Sport 2, Eir Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK
İtalyaPremium Play, Premium Calcio 1 HD
ArnavutlukK-SPORT 1
CezayirbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
AndorraTV3
AngolaSuperSport 5 Africa
ArjantinESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Argentina
AvustralyabeIN Sports 1 Australia, beIN Sports Connect Australia
AvusturyaSky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, Sky Sport 5/HD
AzerbaycanAZTV
BahreynbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
BangladeşSONY TEN 2, Sony LIV
BelarusБеларусь 2
BelçikaProximus 11+
BelizeESPN Play Argentina
BeninSuperSport 5 Africa
BhutanSony LIV
BolivyaESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
Bosna HersekKlik SPORT, Arena Sport 3
BotsvanaSuperSport 5 Africa
BrezilyaEsporte Interativo
BruneibeIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand, Astro Arena, Astro Go
BulgaristanVoyo Sport, bTV Action
Burkina FasoSuperSport 5 Africa
BurundiSuperSport 5 Africa
KamboçyabeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
KamerunSuperSport 5 Africa
KanadaTSN GO, RDS GO, TSN4, RDS 2
Cape VerdeSuperSport 5 Africa
Orta Afrika CumhuriyetiSuperSport 5 Africa
ÇadbeIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
ŞiliESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
ÇinPPTV Sport China, CCTV 5+ VIP
KolombiyaESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
ComorosSuperSport 5 Africa
KongoSuperSport 5 Africa
Demokratik KongoSuperSport 5 Africa
Cook AdalarıSky Sport 2 NZ
Kosta RikaESPN Play Argentina
Cote D'IvoireSuperSport 5 Africa
HırvatistanKlik SPORT, Arena Sport 3
Güney KıbrısCytavision Sports 4, Cytavision Live
DanimarkaViaplay Denmark, TV3+ HD
DjiboutibeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa
EkvadorESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
MısırbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
El SalvadorESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina
Ekvator GinesiSuperSport 5 Africa
EritreaSuperSport 5 Africa
EstonyaБеларусь 2, Viasat Sport Baltic
EthiyopyaSuperSport 5 Africa
FijiSky Sport 2 NZ
FinlandiyaViasat Football HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland
FransabeIN Sports 3
GabonSuperSport 5 Africa
GambiyaSuperSport 5 Africa
AlmanyaSky Sport 5/HD, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland
GanaSuperSport 5 Africa
YunanistanCosmote Sport 3 HD
GineSuperSport 5 Africa
Guinea-BissauSuperSport 5 Africa
Hong KongSuper Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD
MacaristanM4 Sports
JaponyaSukachan 0, SKY PerfecTV LIVE
ÜrdünbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
KenyaSuperSport 5 Africa
KiribatiSky Sport 2 NZ
Kore CumhuriyetiSPOTV
KosovaK-SPORT 1
KuveytbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
LaosbeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
LetonyaБеларусь 2, Viasat Sport Baltic
LübnanbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
LesothoSuperSport 5 Africa
LiberyaSuperSport 5 Africa
LibyabeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
LitvanyaViasat Sport Baltic, Беларусь 2
MacauTDM Desporto
MakedonyaArena Sport 3 Serbia, Klik SPORT

SALAH GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Manchester City maçı öncesinde Liverpool’un en önemli gol silahı olan Salah mavi beyazlı ekibi Şampiyonlar Ligi’nde de boş geçmedi ve maçın 12. dakikasında attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

GRUPLARDA YENİLMEDİLER

Şampiyonlar Ligi’de bu sezon E Grubu’nda mücadele eden Liverpool gruptan na mağlup lider çıkmayı başardı. Jürgen Klopp’un öğrencileri 6 maçta 3 galibiyet 3 de beraberlik aldılar. Çeyrek finalde ise Porto ile eşleşen Liverpool ilk maçta rakibini 5-0 yendi. İkinci maçta 0-0 berabera kalarak çeyrek finale yükseldi.

CİTY BU SENE GÜMBÜR GÜMBÜR

İngiltere Premier Lig’de fırtınalar estiren Manchester City 16 puan farkla lider durumda. City bu hafta kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Guardiola’nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi’nde de grubunu lider tamamladı. İlk 5 maçını kazanan City son maçında yedek ağırlıklı kadro ile çıktığı maçta Shakhtar’a mağlup oldu.

 

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Son güncelleme: 22:46 | 04.04.2018
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