CANLI YAYIN: Barcelona Roma maçı canlı izle! (İdman tv, az tv…)

Barcelona Roma Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Yıldızların mücadelesini izlemek isteyen futbol severler için Barcelona Roma maçı canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Barcelona Roma canlı izle linki ve maçın detayları...

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kupanın favorisi Barcelona’nın, Cengiz Ünder’li Roma’yı ağırladığı maçın sonucu merak ediliyor. Avrupa kupalarında 5 kez karşılaşan iki ekip de birer galibiyet elde etti. Messi’nin bu sene gösterdiği üstün performansı ile La Liga’da lider konumda olan Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi’ni de kazanarak bu sene iki kupayı kazanmak istiyor. Cengiz Ünder ve Dzeko’nun gösterdiği performansla iyi bir çıkış yakalayan Roma ise güçlü rakibini saf dışı bırakarak sürpriz yapmak istiyor. Yıldızların sahne alacağı Barcelona Roma maçını canlı izlemek isteyen ya da maç sonucunu merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki Barcelona Roma canlı izle linki bulunuyor.

BARCELONA ROMA CANLI İZLE

BARCELONA ROMA MAÇI İLK 11

Barcelona: Ter Stegen, Samedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, Iniesta, Messi, Suarez

Roma:​ Alisson, Peres, Fazio, Monalas, Kolarov, Strootman, De Rossi, Pellegrini, Florenzi, Perotti, Dzeko

BARCELONA ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları heyecanı Barcelona Roma maçı ile sürüyor. Bu akşam 21.45'te Camp Nou'da oynanacak maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Barcelona-Roma maçı Tivibu Spor 3'ten canlı izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDAN LİDER ÇIKTILAR

Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder'in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanarak Barcelona'nın rakibi oldu.

25 minuti di gioco passati. Ecco i primi scatti dal Camp Nou#BarcaRoma a href=”https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ASRoma pic.twitter.com/n5DVvibjSI — AS Roma (@OfficialASRoma) 4 Nisan 2018

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ

Yurtdışında yaşayan futbolseverler Manchester United, Benfica, Barcelona, Bayern Münih, Juventus ve PSG takımlarının maçlarıbı aşağıda bulunan kanallardan canlı izleyebilirsiniz.

İzlanda Stöð 2 Sport 4 Hindistan SONY TEN 2, Sony LIV Endonezya Orange TV Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia Uluslararası Sport 24, UEFA Champions League App İran beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Irak beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD İrlanda BT Sport 2, Eir Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK İtalya Premium Play, Premium Calcio 1 HD Arnavutluk K-SPORT 1 Cezayir beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Andorra TV3 Angola SuperSport 5 Africa Arjantin ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Argentina Avustralya beIN Sports 1 Australia, beIN Sports Connect Australia Avusturya Sky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, Sky Sport 5/HD Azerbaycan AZTV Bahreyn beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia Bangladeş SONY TEN 2, Sony LIV Belarus Беларусь 2 Belçika Proximus 11+ Belize ESPN Play Argentina Benin SuperSport 5 Africa Bhutan Sony LIV Bolivya ESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur Bosna Hersek Klik SPORT, Arena Sport 3 Botsvana SuperSport 5 Africa Brezilya Esporte Interativo Brunei beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand, Astro Arena, Astro Go Bulgaristan Voyo Sport, bTV Action Burkina Faso SuperSport 5 Africa Burundi SuperSport 5 Africa Kamboçya beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand Kamerun SuperSport 5 Africa Kanada TSN GO, RDS GO, TSN4, RDS 2 Cape Verde SuperSport 5 Africa Orta Afrika Cumhuriyeti SuperSport 5 Africa Çad beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia Şili ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur Çin PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP Kolombiya ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America Comoros SuperSport 5 Africa Kongo SuperSport 5 Africa Demokratik Kongo SuperSport 5 Africa Cook Adaları Sky Sport 2 NZ Kosta Rika ESPN Play Argentina Cote D'Ivoire SuperSport 5 Africa Hırvatistan Klik SPORT, Arena Sport 3 Güney Kıbrıs Cytavision Sports 4, Cytavision Live Danimarka Viaplay Denmark, TV3+ HD Djibouti beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa Ekvador ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America Mısır beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia El Salvador ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina Ekvator Ginesi SuperSport 5 Africa Eritrea SuperSport 5 Africa Estonya Беларусь 2, Viasat Sport Baltic Ethiyopya SuperSport 5 Africa Fiji Sky Sport 2 NZ Finlandiya Viasat Football HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland Fransa beIN Sports 3 Gabon SuperSport 5 Africa Gambiya SuperSport 5 Africa Almanya Sky Sport 5/HD, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland Gana SuperSport 5 Africa Yunanistan Cosmote Sport 3 HD Gine SuperSport 5 Africa Guinea-Bissau SuperSport 5 Africa Hong Kong Super Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD Macaristan M4 Sports Japonya Sukachan 0, SKY PerfecTV LIVE Ürdün beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Kenya SuperSport 5 Africa Kiribati Sky Sport 2 NZ Kore Cumhuriyeti SPOTV Kosova K-SPORT 1 Kuveyt beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Laos beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand Letonya Беларусь 2, Viasat Sport Baltic Lübnan beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Lesotho SuperSport 5 Africa Liberya SuperSport 5 Africa Libya beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD Litvanya Viasat Sport Baltic, Беларусь 2 Macau TDM Desporto Makedonya Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT

GRUPTAN LİDER ÇIKTILAR

Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder’in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona’nın rakibi oldu.

TEK MAĞLUBİYET KRAL KUPASINDA

Messili Barcelona bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde mağlubiyet yüzü görmedi. Katalan ekibi tek mağlubiyetini Espanyol karşısında Kral Kupası’nda aldı.

Barcelona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında D Grubu’nda mücadele etti ve Juventus’un önünde gruptan lider çıktı. İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşen Barça rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, kendi sahasında çıktığı maçı ise 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.GRUPTAN LİDER ÇIKTILAR

Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder’in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona’nın rakibi oldu.

TEK MAĞLUBİYET KRAL KUPASINDA

Messili Barcelona bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde mağlubiyet yüzü görmedi. Katalan ekibi tek mağlubiyetini Espanyol karşısında Kral Kupası’nda aldı.

Barcelona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında D Grubu’nda mücadele etti ve Juventus’un önünde gruptan lider çıktı. İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşen Barça rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, kendi sahasında çıktığı maçı ise 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

CENGİZ ÜNDER BARCELONA KARŞISINDA OYNAMAYACAK

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Roma, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder’in bu mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

Teknik direktör Eusebio Di Francesco, çarşamba günü oynanacak Barcelona mücadelesi öncesinde Radja Nainggolan ve Lorenzo Pellegrini’nin iyileştiklerini, Cengiz’in ise forma giyemeyeceğini açıkladı.