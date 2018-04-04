CANLI YAYIN: Barcelona Roma maçı canlı izle! (İdman tv, az tv…)
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kupanın favorisi Barcelona’nın, Cengiz Ünder’li Roma’yı ağırladığı maçın sonucu merak ediliyor. Avrupa kupalarında 5 kez karşılaşan iki ekip de birer galibiyet elde etti. Messi’nin bu sene gösterdiği üstün performansı ile La Liga’da lider konumda olan Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi’ni de kazanarak bu sene iki kupayı kazanmak istiyor. Cengiz Ünder ve Dzeko’nun gösterdiği performansla iyi bir çıkış yakalayan Roma ise güçlü rakibini saf dışı bırakarak sürpriz yapmak istiyor. Yıldızların sahne alacağı Barcelona Roma maçını canlı izlemek isteyen ya da maç sonucunu merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki Barcelona Roma canlı izle linki bulunuyor.
BARCELONA ROMA MAÇI İLK 11
Barcelona: Ter Stegen, Samedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, Iniesta, Messi, Suarez
Roma: Alisson, Peres, Fazio, Monalas, Kolarov, Strootman, De Rossi, Pellegrini, Florenzi, Perotti, Dzeko
Força Barça!#BarçaRoma pic.twitter.com/kOI4T9DECM
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 Nisan 2018
BARCELONA ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları heyecanı Barcelona Roma maçı ile sürüyor. Bu akşam 21.45'te Camp Nou'da oynanacak maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Barcelona-Roma maçı Tivibu Spor 3'ten canlı izlenebilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDAN LİDER ÇIKTILAR
Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder'in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanarak Barcelona'nın rakibi oldu.
25 minuti di gioco passati. Ecco i primi scatti dal Camp Nou#BarcaRoma a href=”https://twitter.com/hashtag/ASRoma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ASRoma pic.twitter.com/n5DVvibjSI
— AS Roma (@OfficialASRoma) 4 Nisan 2018
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ
Yurtdışında yaşayan futbolseverler Manchester United, Benfica, Barcelona, Bayern Münih, Juventus ve PSG takımlarının maçlarıbı aşağıda bulunan kanallardan canlı izleyebilirsiniz.
|İzlanda
|Stöð 2 Sport 4
|Hindistan
|SONY TEN 2, Sony LIV
|Endonezya
|Orange TV Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia
|Uluslararası
|Sport 24, UEFA Champions League App
|İran
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Irak
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|İrlanda
|BT Sport 2, Eir Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK
|İtalya
|Premium Play, Premium Calcio 1 HD
|Arnavutluk
|K-SPORT 1
|Cezayir
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Andorra
|TV3
|Angola
|SuperSport 5 Africa
|Arjantin
|ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Argentina
|Avustralya
|beIN Sports 1 Australia, beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|Sky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, Sky Sport 5/HD
|Azerbaycan
|AZTV
|Bahreyn
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Bangladeş
|SONY TEN 2, Sony LIV
|Belarus
|Беларусь 2
|Belçika
|Proximus 11+
|Belize
|ESPN Play Argentina
|Benin
|SuperSport 5 Africa
|Bhutan
|Sony LIV
|Bolivya
|ESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
|Bosna Hersek
|Klik SPORT, Arena Sport 3
|Botsvana
|SuperSport 5 Africa
|Brezilya
|Esporte Interativo
|Brunei
|beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand, Astro Arena, Astro Go
|Bulgaristan
|Voyo Sport, bTV Action
|Burkina Faso
|SuperSport 5 Africa
|Burundi
|SuperSport 5 Africa
|Kamboçya
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
|Kamerun
|SuperSport 5 Africa
|Kanada
|TSN GO, RDS GO, TSN4, RDS 2
|Cape Verde
|SuperSport 5 Africa
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|SuperSport 5 Africa
|Çad
|beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|Şili
|ESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
|Çin
|PPTV Sport China, CCTV 5+ VIP
|Kolombiya
|ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
|Comoros
|SuperSport 5 Africa
|Kongo
|SuperSport 5 Africa
|Demokratik Kongo
|SuperSport 5 Africa
|Cook Adaları
|Sky Sport 2 NZ
|Kosta Rika
|ESPN Play Argentina
|Cote D'Ivoire
|SuperSport 5 Africa
|Hırvatistan
|Klik SPORT, Arena Sport 3
|Güney Kıbrıs
|Cytavision Sports 4, Cytavision Live
|Danimarka
|Viaplay Denmark, TV3+ HD
|Djibouti
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa
|Ekvador
|ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
|Mısır
|beIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
|El Salvador
|ESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina
|Ekvator Ginesi
|SuperSport 5 Africa
|Eritrea
|SuperSport 5 Africa
|Estonya
|Беларусь 2, Viasat Sport Baltic
|Ethiyopya
|SuperSport 5 Africa
|Fiji
|Sky Sport 2 NZ
|Finlandiya
|Viasat Football HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland
|Fransa
|beIN Sports 3
|Gabon
|SuperSport 5 Africa
|Gambiya
|SuperSport 5 Africa
|Almanya
|Sky Sport 5/HD, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland
|Gana
|SuperSport 5 Africa
|Yunanistan
|Cosmote Sport 3 HD
|Gine
|SuperSport 5 Africa
|Guinea-Bissau
|SuperSport 5 Africa
|Hong Kong
|Super Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD
|Macaristan
|M4 Sports
|Japonya
|Sukachan 0, SKY PerfecTV LIVE
|Ürdün
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Kenya
|SuperSport 5 Africa
|Kiribati
|Sky Sport 2 NZ
|Kore Cumhuriyeti
|SPOTV
|Kosova
|K-SPORT 1
|Kuveyt
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Laos
|beIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
|Letonya
|Беларусь 2, Viasat Sport Baltic
|Lübnan
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Lesotho
|SuperSport 5 Africa
|Liberya
|SuperSport 5 Africa
|Libya
|beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
|Litvanya
|Viasat Sport Baltic, Беларусь 2
|Macau
|TDM Desporto
|Makedonya
|Arena Sport 3 Serbia, Klik SPORT
GRUPTAN LİDER ÇIKTILAR
Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder’in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona’nın rakibi oldu.
TEK MAĞLUBİYET KRAL KUPASINDA
Messili Barcelona bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde mağlubiyet yüzü görmedi. Katalan ekibi tek mağlubiyetini Espanyol karşısında Kral Kupası’nda aldı.
Barcelona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında D Grubu’nda mücadele etti ve Juventus’un önünde gruptan lider çıktı. İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşen Barça rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, kendi sahasında çıktığı maçı ise 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.GRUPTAN LİDER ÇIKTILAR
Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder’in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona’nın rakibi oldu.
TEK MAĞLUBİYET KRAL KUPASINDA
Messili Barcelona bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde mağlubiyet yüzü görmedi. Katalan ekibi tek mağlubiyetini Espanyol karşısında Kral Kupası’nda aldı.
Barcelona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında D Grubu’nda mücadele etti ve Juventus’un önünde gruptan lider çıktı. İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşen Barça rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, kendi sahasında çıktığı maçı ise 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
CENGİZ ÜNDER BARCELONA KARŞISINDA OYNAMAYACAK
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Roma, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder’in bu mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.
Teknik direktör Eusebio Di Francesco, çarşamba günü oynanacak Barcelona mücadelesi öncesinde Radja Nainggolan ve Lorenzo Pellegrini’nin iyileştiklerini, Cengiz’in ise forma giyemeyeceğini açıkladı.