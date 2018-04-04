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CANLI YAYIN: Barcelona Roma maçı canlı izle! (İdman tv, az tv…)

Barcelona Roma Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Yıldızların mücadelesini izlemek isteyen futbol severler için Barcelona Roma maçı canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Barcelona Roma canlı izle linki ve maçın detayları...
21:114 Nisan 2018
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CANLI YAYIN: Barcelona Roma maçı canlı izle! (İdman tv, az tv…)

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Kupanın favorisi Barcelona’nın, Cengiz Ünder’li Roma’yı ağırladığı maçın sonucu merak ediliyor. Avrupa kupalarında 5 kez karşılaşan iki ekip de birer galibiyet elde etti. Messi’nin bu sene gösterdiği üstün performansı ile La Liga’da lider konumda olan Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi’ni de kazanarak bu sene iki kupayı kazanmak istiyor. Cengiz Ünder ve Dzeko’nun gösterdiği performansla iyi bir çıkış yakalayan Roma ise güçlü rakibini saf dışı bırakarak sürpriz yapmak istiyor. Yıldızların sahne alacağı Barcelona Roma maçını canlı izlemek isteyen ya da maç sonucunu merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki Barcelona Roma canlı izle linki bulunuyor.

BARCELONA ROMA CANLI İZLE

BARCELONA ROMA MAÇI İLK 11

Barcelona: Ter Stegen, Samedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, Iniesta, Messi, Suarez

Roma:​ Alisson, Peres, Fazio, Monalas, Kolarov, Strootman, De Rossi, Pellegrini, Florenzi, Perotti, Dzeko

BARCELONA ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları heyecanı Barcelona Roma maçı ile sürüyor. Bu akşam 21.45'te Camp Nou'da oynanacak maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Barcelona-Roma maçı Tivibu Spor 3'ten canlı izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDAN LİDER ÇIKTILAR

Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder'in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanarak Barcelona'nın rakibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARINI YAYINLACAK KANALLAR LİSTESİ

Yurtdışında yaşayan futbolseverler Manchester United, Benfica, Barcelona, Bayern Münih, Juventus ve PSG takımlarının maçlarıbı aşağıda bulunan kanallardan canlı izleyebilirsiniz.

İzlandaStöð 2 Sport 4
HindistanSONY TEN 2, Sony LIV
EndonezyaOrange TV Indonesia, beIN Sports 1 Indonesia
UluslararasıSport 24, UEFA Champions League App
İranbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
IrakbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
İrlandaBT Sport 2, Eir Sport 2, BT Sport Live, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK
İtalyaPremium Play, Premium Calcio 1 HD
ArnavutlukK-SPORT 1
CezayirbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
AndorraTV3
AngolaSuperSport 5 Africa
ArjantinESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur, ESPN Play Argentina
AvustralyabeIN Sports 1 Australia, beIN Sports Connect Australia
AvusturyaSky Sport 1 HD, Sky Go Deutschland, Sky Sport 5/HD
AzerbaycanAZTV
BahreynbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
BangladeşSONY TEN 2, Sony LIV
BelarusБеларусь 2
BelçikaProximus 11+
BelizeESPN Play Argentina
BeninSuperSport 5 Africa
BhutanSony LIV
BolivyaESPN Play Argentina, ESPN Play Latin America, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
Bosna HersekKlik SPORT, Arena Sport 3
BotsvanaSuperSport 5 Africa
BrezilyaEsporte Interativo
BruneibeIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Thailand, Astro Arena, Astro Go
BulgaristanVoyo Sport, bTV Action
Burkina FasoSuperSport 5 Africa
BurundiSuperSport 5 Africa
KamboçyabeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
KamerunSuperSport 5 Africa
KanadaTSN GO, RDS GO, TSN4, RDS 2
Cape VerdeSuperSport 5 Africa
Orta Afrika CumhuriyetiSuperSport 5 Africa
ÇadbeIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa, beIN SPORTS CONNECT Arabia
ŞiliESPN Play Latin America, ESPN Play Argentina, ESPN Latin America Andina, ESPN Cono Sur
ÇinPPTV Sport China, CCTV 5+ VIP
KolombiyaESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
ComorosSuperSport 5 Africa
KongoSuperSport 5 Africa
Demokratik KongoSuperSport 5 Africa
Cook AdalarıSky Sport 2 NZ
Kosta RikaESPN Play Argentina
Cote D'IvoireSuperSport 5 Africa
HırvatistanKlik SPORT, Arena Sport 3
Güney KıbrısCytavision Sports 4, Cytavision Live
DanimarkaViaplay Denmark, TV3+ HD
DjiboutibeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD, SuperSport 5 Africa
EkvadorESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina, ESPN Play Latin America
MısırbeIN Sports Arabia 11 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia
El SalvadorESPN Cono Sur, ESPN Latin America Andina
Ekvator GinesiSuperSport 5 Africa
EritreaSuperSport 5 Africa
EstonyaБеларусь 2, Viasat Sport Baltic
EthiyopyaSuperSport 5 Africa
FijiSky Sport 2 NZ
FinlandiyaViasat Football HD, Viasat Sport Premium, Viaplay Finland
FransabeIN Sports 3
GabonSuperSport 5 Africa
GambiyaSuperSport 5 Africa
AlmanyaSky Sport 5/HD, Sky Sport 1 HD, TeleClub Sport Live, Sky Go Deutschland
GanaSuperSport 5 Africa
YunanistanCosmote Sport 3 HD
GineSuperSport 5 Africa
Guinea-BissauSuperSport 5 Africa
Hong KongSuper Soccer Channel 61, Cable TV Channel 201 HD
MacaristanM4 Sports
JaponyaSukachan 0, SKY PerfecTV LIVE
ÜrdünbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
KenyaSuperSport 5 Africa
KiribatiSky Sport 2 NZ
Kore CumhuriyetiSPOTV
KosovaK-SPORT 1
KuveytbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
LaosbeIN Sports Connect Thailand, beIN Sports 1 Thailand
LetonyaБеларусь 2, Viasat Sport Baltic
LübnanbeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
LesothoSuperSport 5 Africa
LiberyaSuperSport 5 Africa
LibyabeIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 11 HD
LitvanyaViasat Sport Baltic, Беларусь 2
MacauTDM Desporto
MakedonyaArena Sport 3 Serbia, Klik SPORT

GRUPTAN LİDER ÇIKTILAR

Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder’in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona’nın rakibi oldu.

TEK MAĞLUBİYET KRAL KUPASINDA

Messili Barcelona bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde mağlubiyet yüzü görmedi. Katalan ekibi tek mağlubiyetini Espanyol karşısında Kral Kupası’nda aldı.

Barcelona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında D Grubu’nda mücadele etti ve Juventus’un önünde gruptan lider çıktı. İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşen Barça rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, kendi sahasında çıktığı maçı ise 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.GRUPTAN LİDER ÇIKTILAR

Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder’in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona’nın rakibi oldu.

TEK MAĞLUBİYET KRAL KUPASINDA

Messili Barcelona bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde mağlubiyet yüzü görmedi. Katalan ekibi tek mağlubiyetini Espanyol karşısında Kral Kupası’nda aldı.

Barcelona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında D Grubu’nda mücadele etti ve Juventus’un önünde gruptan lider çıktı. İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşen Barça rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, kendi sahasında çıktığı maçı ise 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

CENGİZ ÜNDER BARCELONA KARŞISINDA OYNAMAYACAK

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Roma, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder’in bu mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

Teknik direktör Eusebio Di Francesco, çarşamba günü oynanacak Barcelona mücadelesi öncesinde Radja Nainggolan ve Lorenzo Pellegrini’nin iyileştiklerini, Cengiz’in ise forma giyemeyeceğini açıkladı.

 

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Son güncelleme: 22:46 | 04.04.2018
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