Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmandan avantajla döndü

CEV Kadınlar Challenge Cup finali ilk maçında Bursa BBSK, deplasmanda Olympiakos'u 25-17, 25-23, 7-25, 18-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yendi. Temsilcimiz 11 Nisan'da Bursa'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti.

CEV Kadınlar Challenge Cup’ta iki ayaklı final serisinin ilk maçında temsilcimiz Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunan temsilcisi Olympiakos’a konuk oldu. Deplasmanda büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada gülen taraf Bursa BBSK, 11 Nisan’da Bursa’da oynanacak final öncesi avantaj elde etti.

Dimitrova damgası!

Toplam 113 dakika süren müsabakada Olympiakos’u 25-17, 25-23, 7-25, 18-25 ve 15-13’lük setlerle 3-2 yenen Bursa’da Emiliya Dimitrova 32 sayıyla maça damga vurdu. Dimitrova’ya Fatma Yıldırım da 12 sayıyla destek verirken ev sahibinde Saskia Hippe, 24 sayıyla takımının en skorer oyuncusuydu.

Eczacıbaşı avantajı kaptı 2018 CEV Kupası Final Etabı ilk maçında Minchanka Minsk'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, Belarus'ta 3-1 galip gelerek, şampiyonluk yolunda avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku

Bu sonuçla avantaj yakalayan temsilcimiz evinde 3-0 veya 3-1 mağlup olursa kupanın sahibi Olympiakos olacak. Yunan ekibi Bursa’da 3-2 kazanırsa şampiyonu Altın Set belirleyecek. Bursa BBSK seyircisinin önünde sahadan galibiyetle ayrılması halinde ise geçen sene de olduğu gibi yine Olympiakos’u finalde geçmiş olacak ve üst üste ikinci kez, son dört senede ise üçüncü kez CEV Kadınlar Challenge Cup’ı müzesine götürecek.