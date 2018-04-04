Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | AGÜ Spor 57-71 Fenerbahçe
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında AGÜ Spor’a konuk olan Fenerbahçe, müsabakadan 71-57’lik sonuçla galip ayrıldı. Ev sahibinde Marginean 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Karşılaşmaya seri sayılarla başlayan Fenerbahçe karşısında sonradan sayılar bulan ev sahibi takım periyodun bitimine 3 dakika kala skor üstünlüğünü ele geçirse de Fenerbahçe ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı: 15-17. İkinci periyotta farkı açmaya devam eden sarı lacivertliler devreye 12 sayı farkla önde girdi: 23-35.
Üçüncü çeyrekte AGÜ Spor savunmasını kolay geçen Fenerbahçe aradaki sayı farkını artırdı. Konuk takım son periyoda 15 sayı farkla önde girdi: 42-57. Dördüncü periyotta farkı açmaya devam eden Fenerbahçe maçı 14 sayı farkla kazandı: 57-71. Günün sonuçları: Hatay BŞB 95-71 İstanbul Üni., Samsun Canik Bld. 66-77 OGM Orman Gençlik, Galatasaray 73-62 Adana ASKİ, Yakın Doğu Üni. 72-59 Beşiktaş.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Uğur Özen, Yiğit Gönültaş, Seyhan Topaloğlu
AGÜ SPOR: Janset, Dila 5, Ezgi 1, Melis 13, Miljkovic 14, Halime 1, İlknur, Gizem 2, Cansu 6, Marginean 15
FENERBAHÇE: Pelin, Ayşe 9, Birsel 4, Plum 5, Veremeyenka 14, Tuğçe 11, Sottana 13, Tilbe 4, Dabovic 7, Esra 4
1. PERİYOT: 15-17
İLK YARI: 23-35
3. PERİYOT: 42-57