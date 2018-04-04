Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | AGÜ Spor 57-71 Fenerbahçe

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda AGÜ Spor'u 71-57'lik skorla mağlup etti.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında AGÜ Spor’a konuk olan Fenerbahçe, müsabakadan 71-57’lik sonuçla galip ayrıldı. Ev sahibinde Marginean 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Karşılaşmaya seri sayılarla başlayan Fenerbahçe karşısında sonradan sayılar bulan ev sahibi takım periyodun bitimine 3 dakika kala skor üstünlüğünü ele geçirse de Fenerbahçe ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı: 15-17. İkinci periyotta farkı açmaya devam eden sarı lacivertliler devreye 12 sayı farkla önde girdi: 23-35.

Üçüncü çeyrekte AGÜ Spor savunmasını kolay geçen Fenerbahçe aradaki sayı farkını artırdı. Konuk takım son periyoda 15 sayı farkla önde girdi: 42-57. Dördüncü periyotta farkı açmaya devam eden Fenerbahçe maçı 14 sayı farkla kazandı: 57-71. Günün sonuçları: Hatay BŞB 95-71 İstanbul Üni., Samsun Canik Bld. 66-77 OGM Orman Gençlik, Galatasaray 73-62 Adana ASKİ, Yakın Doğu Üni. 72-59 Beşiktaş. Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmandan avantajla döndü CEV Kadınlar Challenge Cup finali ilk maçında Bursa BBSK, deplasmanda Olympiakos'u 25-17, 25-23, 7-25, 18-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yendi. Temsilcimiz 11 Nisan'da Bursa'da oynanacak rövanş öncesi avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Uğur Özen, Yiğit Gönültaş, Seyhan Topaloğlu

AGÜ SPOR: Janset, Dila 5, Ezgi 1, Melis 13, Miljkovic 14, Halime 1, İlknur, Gizem 2, Cansu 6, Marginean 15

FENERBAHÇE: Pelin, Ayşe 9, Birsel 4, Plum 5, Veremeyenka 14, Tuğçe 11, Sottana 13, Tilbe 4, Dabovic 7, Esra 4

1. PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 23-35

3. PERİYOT: 42-57