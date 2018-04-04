Bayern Münih avantajı kaptı

Deplasmanda Sevilla'ya konuk olan Bayern Münih, rakibini 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşı öncesi avantajlı bir sonuç elde etti.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Sevilla’yı 2-1 yenerek yarı finale yükselme yolunda avantaj yakaladı. Sevilla’nın golünü Pablo Sarabia atarken, Bayern Münih’in golleri Jesus Navas (Kendi kalesine) ve Thiago Alcantara’dan geldi.

Cüneyt Çakır`ın yönettiği dev maça Ronaldo damgası! Juventus'un sahasında Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Biri muhteşem harika iki gole ve bir asiste imza atan Cristiano Ronaldo, takımının 3-0 kazanmasında büyük pay sahibi oldu. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen Bayern Münih, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Simon Kjaer’in takımı Sevilla deplasmanında zorlansa da galip gelmeyi bildi. Sarabia’nın 32. dakikada gelen golü ile yenik duruma Bayern Münih, bu g0le beş dakika sonra karşılık vermeyi başardı. 37. dakikada Jesus Navas’ın kendi kalesine attığı golle eşitliği sağlayan Bayern Münih, soyunma odasına beraberlikle girdi.

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarının 60. dakikasında sonra Bayern Münih vites arttırdı. Tempoyu arttırmasının meyvesini hemen alan Bayern Münih, Frank Ribery’nin ortasında Thiago Alcantara’nın yaptığı kafa vuruşu ile öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Bayern Münih’in üstünlüğü ile sona erdi.

Bayern Münih, bu galibiyetle 11 Nisan’da Almanya’da oynanacak rövanş öncesi yarı finale yükselme yolunda avantajı cebine koydu.