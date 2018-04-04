Barcelona Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Dev maç hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecan Roma Barcelona maçı ile devam ediyor. Messi'li Barcelona, Cengiz Ünder'li Roma'yı turnuva dışına itmenin hesaplarını yapıyor. Seyir zevki üstü düzey olacak karşılaşmada Cengiz Ünder oynayacak mı merak ediliyor. Bir diğer merak konusu da Barcelona Roma maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte dev maçın ayrıntıları...

Şampiyonlar Ligi’nde Cengiz Ünder’li Roma, İspanya’da Barcelona’ya konuk oluyor. Nefesleri kesecek karşılaşmada Roma, Barcelona karşısında neler yapacak merak ediliyor. Chelsea gibi turnuvanın favorilerinden olan güçlü bir takımı eleyerek çeyrek finale yükselen Barcelona, Messi önderliğinde Roma engelini de aşmak istiyor. Roma ise özellikle 2018 yılı itibariyle yakaladığı çıkışı devam ederek turnuvanın en güçlü takımlarının başında gelen Barcelona’yı eleyerek sürpriz yapmanın peşinde. Peki Avrupa kupalarında beşinci kez karşılaşacak Barcelona Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte dev maça dair merak edilen gelişmeler ve Cengiz Ünder Barcelona maçında oynayıp oynamayacağının cevabı…

BARCELONA ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçları heyecanı Barcelona Roma maçı ile sürüyor. Bu akşam 21.45’te Camp Nou’da oynanacak maçı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie’nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Barcelona-Roma maçı Tivibu Spor 3’ten canlı izlenebilecek.

BARCELONA ROMA MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Dembele, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Roma:​ Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Gerson, Perotti, Dzeko

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDAN LİDER ÇIKTILAR

Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder’in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona’nın rakibi oldu.