Yasin Öztekin’den Erman Toroğlu’na sürpriz telefon

Yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaraylı Yasin Öztekin'le ilgili yaptığı eleştiri sonrası sarı kırmızılı futbolcunun kendisini aradığını söyledi. Toroğlu, Yasin'le arasında geçen diyaloğu da açıkladı.

Erman Toroğlu, Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası eleştirdiği Yasin Öztekin’in kendisini aradığını söyledi. Ünlü yorumcu, Yasin’le arasında geçen diyaloğu şu sözlerle açıkladı;

“Galatasaraylı Yasin Öztekin dün beni aradı. Benim için ‘Galatasaray’da oynayamaz demişsiniz’ dedi. Ben de evet söyledim, sadece senin için değil golden önce topun önünden çekilen Feghouli’ye de dedim. Sen öyle oynayacaksın ki bana bu lafımı yedirtmelisin’ dedim. Yasin Öztekin de cevap olarak ‘ben 4 yıldır Galatasaray’da oynuyorum’ dedi. Ben de dedim ki; ‘Galatasaray ilk 11’inde oynamıyorsun ama.’

Bu kadar konuştuk ve saygısızlık falan hiçbir şey olmadı. Bana telefon açarken ‘Ben sizi hep izleyen biriyim ‘dedi, ben de ‘Yine izle’ dedim. Beni geçen sene Mehmet Topal da aramıştı.”

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Yasin Öztekin bu sezon 13’ü ik 11 olmak üzere 24 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 5 gol atarken 3 de asist kaydetti.