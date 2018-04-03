TRT 1 CANLI YAYIN: Juventus Real Madrid maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi şifresiz izle!

Şampiyonlar Ligi'nde son finalist iki ekip Juventus Real Madrid bu sefer yarı finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. TRT 1 ekranlarında şifresiz yayınlanacak Juventus Real Madrid maçını canlı izlemek için haberimizin içerisinde canlı yayın link bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde erken final gibi maç! Geçtiğimiz sene finalde karşı karşıya gelen Juventus Real Madrid bu kez yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Juventus, son karşılaşmada Real Madrid’e karşı 4-1 yenilerek kupayı kaybetmişti. Hem Real Madrid’i kupanın dışına itmek hem de geçen senenin intikamını almak istiyor. Bu sene ligde şampiyonluk şansı mucizelere bağlı olan Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak bu sezonu kupayla bitirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkacak Juventus Real Madrid maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında Juventus Real Madrid maçını canlı yayın izleme linkini arıyor. TRT 1 kanalında şifresiz canlı yayın ekranlara gelecek Juventus Real maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki bulunuyor.

JUVENTUS REAL MADRİD TRT 1 CANLI İZLE

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI İLK 11

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Cristiano y Benzema

Juventus: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Alex Sandro; Higuain