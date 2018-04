Taraftar Kadıköy’ü ayağa kaldırmalı!

“Sevgiler değişmez dozajda değillerdir. Beşiktaşlının Beşiktaş'ı sevmesi, Galatasaraylının Galatasaray'ı sevmesi bir sevgi fişeğidir ama F.Bahçelinin F.Bahçe'yi sevmesi Türkiye'nin en büyük kıyametidir.” (Efsane yazar İslam Çupi)

Fenerbahçe taraftarının hatta spor insanlarının yüzyıl geçse de okuyacağı İslam Çupi'yle başladım ve devam edecektim ama “Bizim Fenerbahçe'yi geçme ihtimalimiz, Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden daha fazla” dedi maçtan önce Kayserispor Başkanı Erol Bedir. Bedir'in, Fenerbahçe'yi küçümseyen bu açıklamasının verdiği heyecanla oyun sistemini değiştiren sarı-kırmızılı ev sahibi takımın hocası Şumudica 3-4-3'le oyuna başladı. Goller ise sarı-lacivertli formadan geldi. Soldado, Aatıf ve Dirar'ın yıldızlaştığı ilk yarıda yardımlaşmanın en üst seviyede olduğu, oyun disiplininden kopmayan bir Fenerbahçe seyrettik. Dirar geldiği günden bu yana en iyi futbolunu oynarken “Kendisini kadroda görse üzerini çizer ve Valbuena'yı yazar” denilen Aatıf takımı sırtladı. Oyunu domine eden Fenerbahçe'nin Kayserispor'a pozisyon vermediğini de belirtelim.

Saracoğlu deplasman gibi

Şumudica, ikinci yarıya Espinoza'nın yerine Boldrin'i aldı ve defansı dörtledi ama iş işten geçmişti. Lige verilen arada kalan maçların önemini kavrayan Fenerbahçe, ligin sonuna kadar yarışta kalmak için son şansı olan zor Kayseri deplasmanını rahat geçti. Şimdi burada taraftara ve Kadıköy'e parantez açmakta yarar var. Çünkü sarı-lacivert forma kendi sahasında sanki deplasmanda oynuyor, maçın ilk dakikalarında yenilen bir golle de moral motivasyonunu kaybediyor! Deplasmanlarda ise durum tam tersi! İşte kalan haftalarda taraftarın Kayseri'den yükselen sese kulak vermesi gerekiyor. ‘Burası Kadıköy buradan çıkış yok' sloganının vücut bulması F.Bahçe'yi şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri yapacaktır. Ziraat Türkiye Kupası'nda en büyük aday Fenerbahçe, ligde de her an her şey olabilir.

Son söz: İslam Çupi'nin “F.Bahçeli'nin F.Bahçe'yi sevmesi Türkiye'nin en büyük kıyametidir” sözünü tekrar tekrar anlamak, takımına sahip çıkmak her şeyden önemli.