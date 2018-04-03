Survivor’da takımlar yeniden kuruldu! Survivor’da kim elendi?
Survivor son bölümü yine milyonları ekran başına kitledi. Pazar gecesi oynanan dokunulmazlık oyunun kaybeden gönüllüler takımında Yağmur, Nevin Yanıt ve Birsen elenme adayı olarak gösterilmişti. SMS oylaması sonucu bir isim Survivor'da elendi. Fakat güne damgasını vuran olay Acun Ilıca’nın takımları yeniden kurma kararı oldu. İşte Survivor’da kim hangi takımda sorusunu yanıtı… İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar…
SURVİVOR’DA KURULAN YENİ TAKIMLAR
All Star takımından Gönüllüler takımına geçen isimler:
Hakan
Nagihan
Hilmi Cem
Murat
Damla
Gönüller'de kalanlar:
Anıl
Cumali
Funda
Birsen
Nevin
Yağmur
All Star'da kalan ve All Star'a geçen isimler:
Ümit
Turabi
Adem
Yiğit
Sema
Berna
Elif
Merve
Sahra
Mustafa Kemal
SURVİVOR’DA ELENEN İSİM: NEVİN YANIT
SMS oylaması sonucu elenen isim: Nevin Yanıt
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUN HANGİ TAKIM KAZANDI
Survivor'un yayınlanan son bölümünde kazanan takımın köfte ve patates kızartması ödülünü kazanacağı oyunda gönüllüler ve all star takımı kıyasıya mücadele etti.
Ümit Karan Cumali: Ümit kazandı.
Sema – Nevin Yanıt: Sema kazandı.
Adem – Hakan: Hakan kazandı.
Berna – Yağmur: Yağmur kazandı.
Turabi – Mustafa Kemal: Mustafa Kemal kazandı.
Sahra – Nagihan: Nagihan kazandı.
Hilmicem – Cumali: Hilmicem kazandı.
Damla – Nevin Yanıt: Nevin Yanıt kazandı.
Yiğit – Hakan: Hakan kazandı.
Nagihan – Berna: Berna kazandı.
Yiğit -Mustafa Kemal: Mustafa Kemal kazandı.
Damla – Yağmur: Damla kazandı.
Hilmicem – Hakan: Hilmicem kazandı.
Sahra – Birsen: Sahra kazandı.
Hilmicem – Hakan: Hakan kazandı.
Nagihan – Damla: Nagihan kazandı.
GÖNÜLLÜLER: 10 – ALL STAR: 8
Ödül oyunun gönüllüler takımı kazandı.