Survivor’da takımlar yeniden kuruldu! Survivor’da kim elendi?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında elenen kim belli oldu. Survivor son bölümüne damgasını kurulan yeni takımlar vurdu. Ödül oyununda iki takım son kez kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor son bölümde başka neler oldu? İşte cevabı...

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