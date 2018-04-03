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Survivor’da takımlar yeniden kuruldu! Survivor’da kim elendi?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında elenen kim belli oldu. Survivor son bölümüne damgasını kurulan yeni takımlar vurdu. Ödül oyununda iki takım son kez kıyasıya mücadele etti. Peki Survivor son bölümde başka neler oldu? İşte cevabı...
14:433 Nisan 2018
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Survivor’da takımlar yeniden kuruldu! Survivor’da kim elendi?

Survivor son bölümü yine milyonları ekran başına kitledi. Pazar gecesi oynanan dokunulmazlık oyunun kaybeden gönüllüler takımında Yağmur, Nevin Yanıt ve Birsen elenme adayı olarak gösterilmişti. SMS oylaması sonucu bir isim Survivor'da elendi. Fakat güne damgasını vuran olay Acun Ilıca’nın takımları yeniden kurma kararı oldu. İşte Survivor’da kim hangi takımda sorusunu yanıtı… İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar…

SURVİVOR’DA KURULAN YENİ TAKIMLAR

All Star takımından Gönüllüler takımına geçen isimler:

Hakan

Nagihan

Hilmi Cem

Murat

Damla

Gönüller'de kalanlar:

Anıl

Cumali

Funda

Birsen

Nevin

Yağmur

All Star'da kalan ve All Star'a geçen isimler:

Ümit

Turabi

Adem

Yiğit

Sema

Berna

Elif

Merve

Sahra

Mustafa Kemal

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM: NEVİN YANIT

SMS oylaması sonucu elenen isim: Nevin Yanıt

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUN HANGİ TAKIM KAZANDI

Survivor'un yayınlanan son bölümünde kazanan takımın köfte ve patates kızartması ödülünü kazanacağı oyunda gönüllüler ve all star takımı kıyasıya mücadele etti.

Ümit Karan Cumali: Ümit kazandı.

Sema – Nevin Yanıt: Sema kazandı.

Adem – Hakan: Hakan kazandı.

Berna – Yağmur: Yağmur kazandı.

Turabi – Mustafa Kemal: Mustafa Kemal kazandı.

Sahra – Nagihan: Nagihan kazandı.

Hilmicem – Cumali: Hilmicem kazandı.

Damla – Nevin Yanıt: Nevin Yanıt kazandı.

Yiğit – Hakan: Hakan kazandı.

Nagihan – Berna: Berna kazandı.

Yiğit -Mustafa Kemal: Mustafa Kemal kazandı.

Damla – Yağmur: Damla kazandı.

Hilmicem – Hakan: Hilmicem kazandı.

Sahra – Birsen: Sahra kazandı.

Hilmicem – Hakan: Hakan kazandı.

Nagihan – Damla: Nagihan kazandı.

GÖNÜLLÜLER: 10 – ALL STAR: 8

Ödül oyunun gönüllüler takımı kazandı.

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