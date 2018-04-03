Kayserispor’dan flaş Sumudica hamlesi

Kayserispor'un Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettiği maçın ardından istifa sinyali veren Sumudica, yönetim ile görüştü. Kayserispor yönetimi, Sumudica'nın sözleşmesini uzattı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe’ye karşı alınan 5-0’lık yenilginin ardından istifa sinyali veren Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ile yönetim arasında toplantı yapıldı. Kayserispor yönetimi, teknik direktör Marius Sumudica’nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Kulüp tesislerinde yaklaşık 3 saat süren toplantıda futbolcular, yönetim kurulu ve teknik heyet bir araya geldi.

Sergen Yalçın`dan taraftara çağrı Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, her şeyin planladıkları gibi gittiğini ve şehrinde takıma olan desteğiyle birlikte ligde kalacaklarına inandığını söyledi. Taraftarlara da seslenen Sergen Yalçın, onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. İlgili Haberi Oku

Toplantı sonrası açıklama yapan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Yeni bir hoca ile anlaştık. Adı Marius Sumudica. Futbolcular da daha önce çalışıp çalışmadıklarına bakmaksızın yeni hoca ile anlaşmış oldular. Yarından itibaren tamamen yeni bir takım olarak antrenmanlara başlayacağız. Mevcut sözleşmesine ek olarak mukavelesini 2 yıl daha uzattık. Bu şekilde artık Sumudica’nın gideceği lafları rafa kalkmış oldu. Futbolcular da bundan sonra yaklaşık 3 buçuk sene kiminle çalışacaklarını görmüş oldular. Futbolcular bu doğrultuda çalışacak ve sezon sonunda Avrupa’ya gideriz inşallah. Ben ‘çok mu iddialı konuşuyorum’ diye onların düşüncelerini aldım. Onlar benden daha iddialı. Sumudica’nın da basın toplantısı yapmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Başkan Bedir, “Sumudica bit yiğitlik örneği gösterdi. ‘Benden memnun değilseniz hiçbir şey istemiyorum’ diyerek başarısızlığı sahiplenmek istedi. Biz de bir seneliğine, 2 seneliğine getirmedik. Başarılı olacağına inandığımız için burada. 2 senelik sözleşme teklif ettik. O da gözü kapalı imza attı” diye konuştu.

Sumudica'dan istifa sinyali Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu şekilde çalışmaya devam edemem” dedi. Sumudica, başkanla bir toplantı yapacağını da belirterek 'Yüreğimde bir acı var' şeklinde konuştu. İlgili Haberi Oku

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Pazartesi günü oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrası basın açıklamasında “Kayserispor’dan ayrılabilirim” şeklinde açıklama yapan Teknik Direktörümüz Marius Sumudica ve oyuncu grubuyla çeşitli toplantılar yapılmış ve bundan sonraki süreçte başarı adına teknik direktörümüze tam destek vermek bir yana, mevcut kontratına ilaveten 2 yıl daha sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmenin Kayserispor’umuza ve teknik direktörümüz Marius Sumudica’ya hayırlı olması dileğiyle.”