Sevilla yedek kulübesinden Lionel Messi’ye: ‘Hey, yavaş ol’
SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi ile Sevilla yedek kulübesindekiler arasında yaşanan bir diyalog kameralardan kaçmadı.
La Liga’da geçtiğimiz hafta Sevilla deplasmanına konuk olan Katalan ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçı Luis Suarez ve Lionel Messi’nin ayağından bulduğu gollerle 2-2’lik beraberlikle tamamladı.
Maça yedek kulübesinde başlayan Messi, ikinci yarıda oyuna girmeden önce Sevilla yedek kulübesi önünden geçti. Arjantinli futbolcunun geçişi sırasından Sevilla teknik ekibinden bir kişinin “Hey, yavaş ol” diye seslendiği görüldü.
Messi, tan normal como irresistible. #ElDíaDespués pic.twitter.com/jlevAJk5DE
— El Día Después #0 (@ElDiaDespues) 2 Nisan 2018
Yıldız futbolcu ise kendisine seslenilen tarafa dönerek gülümsediği görülürken oyuna giren Arjantinli maçı çeviren isim oldu.’
Maçın 58. dakikasında oyuna giren tecrübeli yıldız, 89. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirdi.