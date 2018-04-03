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Sevilla yedek kulübesinden Lionel Messi’ye: ‘Hey, yavaş ol’

Barcelona'nın 2-0'dan 2-2'ye getirdiği maçta Lionel Messi oyuna girerken Sevilla yedek kulübesinin Arjantinli futbolcuya "Hey, yavaş ol" diye seslendiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcu oyuna girdikten sonra yaptıklarıyla maçın skorunu değiştiren isim oldu.
14:123 Nisan 2018
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Sevilla yedek kulübesinden Lionel Messi’ye: ‘Hey, yavaş ol’

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi ile Sevilla yedek kulübesindekiler arasında yaşanan bir diyalog kameralardan kaçmadı.

La Liga’da geçtiğimiz hafta Sevilla deplasmanına konuk olan Katalan ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçı Luis Suarez ve Lionel Messi’nin ayağından bulduğu gollerle 2-2’lik beraberlikle tamamladı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Messi, ikinci yarıda oyuna girmeden önce Sevilla yedek kulübesi önünden geçti. Arjantinli futbolcunun geçişi sırasından Sevilla teknik ekibinden bir kişinin “Hey, yavaş ol” diye seslendiği görüldü.

Yıldız futbolcu ise kendisine seslenilen tarafa dönerek gülümsediği görülürken oyuna giren Arjantinli maçı çeviren isim oldu.’

Maçın 58. dakikasında oyuna giren tecrübeli yıldız, 89. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirdi.

Etiketler
barcelona Lionel Messi sevilla
Son güncelleme: 14:25 | 03.04.2018
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