Sevilla Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla Bayer Münih karşı karşıya geliyor. Kupanın favorisi Bayern ilk maçta avantajlı skor ile sahadan ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki İspanya'da oynanacak Sevilla Bayer Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelen Sevilla Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Son 16 turunun ikinci maçında Manchester United’i 2-1 devirerek çeyrek finale yükselen Sevilla, Bayern Münih’e de ayrı sürprizi yaşatmak istiyor. Beşiktaş’ı iki maçta da yenerek üst tura yükselen Bayern Münih ise bu sene Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için tüm rakiplerini yenmek istiyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyenler Sevilla Bayern Münih maçı ne zaman olduğunu araştırıyor. İşte Sevilla Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanal sorularının yanıtı…

SEVİLLA BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sevilla Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:45’te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED’İ ELEDİLER

Sevilla bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda mücadele etmiş ve Liverpool’un ardından 9 puanla gruptan ikinci sırada çıkmıştı. İngiliz devi Manchester United ile eşleşen İspanyollar ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalmış ikinci maçta ise deplasmanda 2-1’lik galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.