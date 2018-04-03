Rıdvan Dilmen’den Alex ve Aziz Yıldırım açıklamaları!

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ''Alex, Fenerbahçe tarihinin 1 numaralı yabancı oyuncusudur. Bizlerden daha faydalı olmuş bir oyuncu'' dedi.

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Alex de Souza hakkındaki ”Alex’i fazla büyütmeyin” sözlerini değerlendirdi. Alex’in bir Fenerbahçe sembolü olduğunu söyleyen Dilmen, ‘başkan bazen çok anlamsız açıklamalar yapıyor’ dedi.

”BAŞKAN BAZEN ANLAMSIZ AÇIKLAMALAR YAPIYOR”

Aziz Yıldırım, Alex’i büyütmeyin diyor. Çok rahatsız oldum ben. Aziz Yıldırım bazen çok anlamsız açıklamalar yapıyor. Mehmet Ali Aydınlar hakkında söyledikleri de çok gereksiz. Yarın öbür gün Aydınlar dese ki ‘Başkan madem o kadar rahatsız benden, bırakayım sponsorluğu’ dese ne olacak?

”ALEX, FENERBAHÇE TARİHİNİN 1 NUMARALI…”

Bana göre Aziz Yıldırım, Türkiye kulüp tarihinin en büyük başkanıdır. Ama Alex de Souza bir değerdir. Bence yanlış yaptı. Ben hasta Fenerbahçeliydim küçüklüğümden beri. Fenerbahçe tarihinde önemli çok yabancı oyuncu var ama benim gördüğüm kadarıyla Alex, Fenerbahçe tarihindeki 1 numaralı yabancı oyuncudur.

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”SEMBOLLERDEN BİRİ BEN, BİRİ ALEX”

Fenerbahçe’nin sembollerinden biri benimdir, Can abidir, Lefter abidir, Cemal abidir. Birisi de Alex’tir. Çok, çok ama çok önemli bir değerdir. Niye Alex’i tartışıyorsun başkan? İsteseniz de istemeseniz de Alex, Fenerbahçe tarihindeki bir değerdir. Bizlerden daha faydalı olmuş bir oyuncu.

”KULÜP SEMBOLLERİNE DOKUNMAYACAKSINIZ”

Ben Cemil Turan yüzünden Fenerbahçeli oldum. Sen (Murat Kosova) baban yüzünden Beşiktaşlı oldun büyük ihtimal. Kulüp sembollerine fazla dokunmayacaksınız.

‘HEMEN DÜĞMEYE BASILDI”

Başkanlık yarışında kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kaybedecektir dedim ya, düğmeye basıldı. Ali Koç, Aykut Kocaman varken futbola Obradovic bulacağım gibi sözler kullanıyor. Aykut Kocaman da bu kulübe kupalar kazandırmış efsanedir.

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”ÇOCUĞUNA ALEX İSMİNİ VERİYORLAR”

Bana bu fırsatı Fenerbahçe veriyor, Metin Tekin’e Beşiktaş veriyor, Bülent Korkmaz’a Galatasaray veriyor. Alex, sıradan bir futbolcu değil. Bu ülkede çocuğuna Alex ismini verecek binlerce insan var. Futbolcu olarak Fenerbahçe için önemli bir oyuncuydum ama fayda olarak Alex’in yarısı kadar değildim.

”ALEX İSTESE TÜRKİYE’DE SIRAYA GİRERLER”

Alex dese ki ben antrenörlük yapmak istiyorum. En az 5 takım sıraya girer. Başarılı olur veya olmaz. Maradona gibi başarısız da olabilir, Guardiola gibi başarılı da olabilir. Yapmamasının tek sebebi istememesidir.Biz Fenerbahçeli olarak Alex’i gözümüzde büyütürüz. Ali Koç, başkanlıkda Alex’i kullanmadığını zaten söyledi.

”IBRAHIMOVIC FELAKET MÜTHİŞ…”

Ibrahimovic bildiğim kadarıyla ateist ama attığı bu gollerden sonra düşünmesi lazım biraz. Felaket müthiş bir oyunu Ibrahimovic. Messi farklı bir şey ama Cristiano Ronaldo ile birlikte kıyaslayabilirim rahatlıkla.