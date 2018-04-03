Olaylı Denizlispor Ankaragücü maçı PFDK’lık

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve futbolcu Alihan Kubalas, Denizlispor maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında protokol tribünün kavga çıkmış, kavga sonrası Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bu maçta MKE Ankaragücü takımı, taraftarların sebep olduğu saha olayları ve çirkin tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Denizlispor kavgayı yargıya taşıyacak Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında evinde konuk ettiği Ankaragücü karşılaşmasında çıkan olaylar hakkında açıklama yapan Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, her türlü hukuki haklarını kullanacaklarını belirtti. İlgili Haberi Oku

Başkan Yiğiner de PFDK'ya sevk edildi

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de Denizlispor maçındaki “Saldırıları” nedeniyle ve kulübün futbolcusu Alihan Kubalas’ta “Sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Başkan ve futbolcu Kubalas ile birlikte 10 kişi PFDK'ya sevk edildi. Kulüpte idareci görevinde bulunan, Levent Yılmaz, Murat Ağçabay, Tuna Yılmaz ve Emrah Yıldız ile birlikte kulübün antrenörü Osman Zeki Korkmaz, kulübün görevlilerinden Kemal Çorum ve Burhan Cabir Uzun ayrıca, kulübün atletik performans uzmanı Gökhan Kandemir de PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.