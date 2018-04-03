Mesut Özil polisi trolledi!

İngiltere Premier Ligi'nde geçen sene alınan Stoke City mağlubiyeti sonrası Stoke polisi tarafından trollenen Mesut Özil, bu kez kazanınca polisi trolledi.

İngiltere Premier Lig’de sezonun ilk yarısının 2. haftasında oynanan ve Stoke City'nin Arsenal'i 1-0 yendiği maçın ardından Stoke polisinin Twitter hesabından imalı bir mesaj yayınlanmıştı.

“Soygun bildirmek istiyorum” mesajına cevap veren Stoke polisin resmi Twitter hesabı, “Geç yanıt için özür dileriz. Kayıp bir kişiyi aramakla meşgulüz, soyadı Ozil. Onu gördünüz mü?” yazmıştı.

Bir başka kullanıcı ise polis hesabına “Onu soyadı Ozil değil aslında Özil.” yazınca Stoke polisinden “Özür dileriz. Bu onu neden bulamadığımızı açıklıyor” tweet'i atmıştı.

Bu kez işler tersine döndü. Arsenal, Stoke City’yi 3-0 mağlup etti.

Mesut Özil de bu fırsatı kaçırmadı ve bir Tweet atarak Stoke polisini mention’ladı ve şunları yazdı:

‘Geçen yaz ki soygun davasında Stoke polisi yardımcı olamayınca meseleyi biz kendi ellerimizle çözdük. Gururla duyuruyorum ki üç puanı TheIwobiEffect (ilk maçta soygunu bildiren kullanıcı) ve tüm Arsenal taraftarları için kazandık.

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