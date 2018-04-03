Juventus Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Dev maç şifresiz!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı Juventus Real Madrid maçı ile başlıyor. Şifresiz olarak yayınlanacak Juventus Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak ediyor. İşte Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Juventus Real Madrid maçı kanalı ve maçı detayları...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadelesi nefesleri kesecek. Futbol dünyasının en önemli isimlerinin karşı karşıya geleceği Juventus Real madrid maçı için futbol severlere güzel haber geldi. Şifresiz yayınlanacağı açıklanan yarı finale çıkma mücadelesinin yaşanacağı Juventus Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda diye araştırılmaya günün erken saatlerinden itibaren başlanıldı. Real'de Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos, Juventus’ta Dybala, Buffon ve Higuain kapışmasını izlemek isteyenler Real Madrid Juventus maçı saatinde ekranlara kilitlenecek. İşte Cüneyt Çakır’ın yöneteceği Juve Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanal sorularının yanıtı…

JUVENTUS REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

3 Nisan Salı günü saat 21:45’de başlayacak dev mücadele TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Ronaldo, Benzema

Juventus: Buffon, Barzagli, Chiellini, Sandro, Sciglio, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Costa, Higuain

JUVENTUS REAL MADRİD MAÇI HAKEMİ CÜNEYT ÇAKIR

Dev karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ise ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

¡DÍA DE PARTIDO!@juventusfcesJuventus Stadium20h45Champions League – Ida de cuartos de final#APorLa13 pic.twitter.com/XgZeaxAD98 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 3 Nisan 2018

SON MAÇTA MADRİD TARİH YAZMIŞTI

İki takım son olarak geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmişti. İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında 3 gol daha bulan Real Madrid tarih yazmış ve iki kez üst üste Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk takım olmuştu.

İtalya Ligi’nde fırtınalar estiren Juventus’ta tek hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. İtalyan ekibi son 3 yılda iki kez final oynama başarısı gösterdi. Juventus 2015 yılında oynanan finalde Barcelona’ya 3-1 kaybetti. Geçen sezon oynanan finalde ise Real Madrid’e 4-1 yenildiler.