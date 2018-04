Hollanda’nın konuştuğu 14 yaşındaki Türk: Naci Ünüvar

SKOR DIŞ HABERLER /Hollanda ekiplerinden Ajax’ın altyapısında mücadele eden 14 yaşındaki Naci Ünüvar, dünyanın en büyük kulüplerinin katıldığı ‘Future Cup’ finalinde attığı gollerle şov yaptı.

Ajax’ın her sene düzenlediği ve büyük takımların altyapılarının katıldığı ‘Future Cup’ turnuvasının finalinde Ajax, Juventus’u 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ajax’ın gollerini 14 yaşında Naci Ünüvar atarken, Türk asıllık genç futbolcu kendisinden büyük futbolcular arasında sergilediği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Aynı zamanda turnuvanın gol kralı olan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Ünüvar, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Normalde Ajax’ın U15 takımında forma giyen Ünivar, “U16 ve U17 takımlarında da forma giymeye başladım. Örnek aldığım iki futbolcu var. Biri Ronaldo, diğeri Ajax’taki Donny van de Beek” ifadelerini kullandı.

Ajax formasıyla A takıma çıkma hayali olduğunu belirten genç yetenek, “Çok sıkı çalışarak A takıma çıkmak istiyorum. Umarım 17 yaşındayken Amsterdam Arena’da Ajax formasıyla mücadele ederim” dedi.

2003 doğumlu olan Naci Ünivar, 8 yaşından itibaren Ajax altyapısında forma giyiyor. Ünivar, Hollanda U15 Milli Takımı formasını da 6 kez giyme başarısı gösterdi.

