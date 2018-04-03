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‘Güzel adam Süreyya’ya Fransa’dan ödül!

Beşiktaş'ın emektar malzemecisi Süreyya Soner'in hayatını ele alan; Güzel Adam Süreyya, 'En İyi Spor Filmi' ödülünün sahibi oldu.
08:593 Nisan 2018
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‘Güzel adam Süreyya’ya Fransa’dan ödül!

Beşiktaş'ın sembol isimlerinden biri haline gelen, 1981 yılından itibaren kulübe hizmet eden emektar malzemecisi Süreyya Soner'in hayatını ele alan Gökçe Kaan Demirkıran’ın yönettiği film geçtiğimiz aylarda vizyona girdi.

Büyük ilgi odağı haline gelen film, Fransız St.Tropez Film Festivali tarafından Mart ayının ‘En İyi Spor Filmi' ödülünü layık görüldü.

02 Nisan 2018 Gary Medel korkuttu! Göztepe maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şilili yıldız Gary Medel antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Oğuzhan, Tolgay ve Atiba'nın cezalı olmalarıyla hafta sonunda orta sahada görev yapması beklenen Medel, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından idmana devam etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş Gökçe Kaan Demirkıran Süreyya Soner
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