‘Güzel adam Süreyya’ya Fransa’dan ödül!
Beşiktaş'ın emektar malzemecisi Süreyya Soner'in hayatını ele alan; Güzel Adam Süreyya, 'En İyi Spor Filmi' ödülünün sahibi oldu.
Beşiktaş'ın sembol isimlerinden biri haline gelen, 1981 yılından itibaren kulübe hizmet eden emektar malzemecisi Süreyya Soner'in hayatını ele alan Gökçe Kaan Demirkıran’ın yönettiği film geçtiğimiz aylarda vizyona girdi.
CONGRATULATIONS to all the #March 2018 Monthly Edition #STFF Winners! Discover all the #Winners #additionalcategories Categories #independentfilm #film pic.twitter.com/VMCLN7Gs2l
— St Tropez Film Festival (@StTropezFF) 2 Nisan 2018
Büyük ilgi odağı haline gelen film, Fransız St.Tropez Film Festivali tarafından Mart ayının ‘En İyi Spor Filmi' ödülünü layık görüldü.