Genç basketbolcu hastaneye kaldırıldı
Atatürk Havalimanı’nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı. Çıkan haberlerin ardından yeniden devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) genç basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı.
Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı’na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı’yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Mehmet Şanlı’nın tedavi altına alındığı öğrenildi.
BABASI İLGİLENMEMİŞTİ
Çocuk yaşta annesini kaybeden ve geçirdiği ağır psikolojik sorunlar nedeniyle basketbol yaşantısı genç yaşta sona eren 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) daha önce harekete geçmişti. Yetkililer, Mehmet Şanlı'nın babasıyla irtibata geçmişti. Babanın ise yetkililere `Ben ilgilenmiyorum' dediği belirtilmişti.
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, Atatürk Havalimanı’ndan aylardır ayrılamıyordu. Yakınları ve ailesi ise Mehmet Şanlı’nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylemişti.