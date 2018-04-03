‘Eto’o cumhurbaşkanı adayı olacak’ iddiası ortalığı karıştırdı

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun ülkesinde 2018 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediği yönünde Fransız 'Jeune Afrique' dergisinde çıkan haberin 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eto'o da iddiayı yalanlarken dergiye dava açacağını söyledi.

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor’un golcüsü Samuel Eto’o hakkında çıkan ‘Kamerun’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak’ iddiası ortalığı karıştırdı.

Genç Afrika dergisinde yer alan haberde, tecrübeli futbolcunun Kamerun Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağı iddia edildi.

37 yaşındaki futbolcuyla yapıldığı öne sürülen ancak sonrasında kurmaca olduğu öğrenilen röportajda Eto’o’nun, “Ülkeme cumhurbaşkanı olma rüyam Jül Sezar’ın Roma hayaliyle aynı. Bu, benimle birlikte içimde büyüyen gizli bir arzudur” dediği öne sürüldü.

Ancak derginin 1 Nisan nedeniyle şaka yapmak amacıyla böyle bir haber yaptığı öğrenildi.

Haberin yayınlanmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapan Eto’o, “Şaka bahanesiyle bana atfedilen bu sözlerin kesinlikle saygısızlık olduğu kanaatindeyim. Bir Kamerunlu olarak ülkemin kurumlarına ve onları oluşturanlara büyük saygım var. 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminin ve bu makamın yetkilerinin, böyle bir şakada malzeme olarak kullanılmak için fazla önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan dergi yönetimi, Eto’o ile yapıldığı iddia edilen röportajın esprili bir dille yazıldığı için gerçek olamayacağının anlaşılabileceği belirtildi.

Hüseyin Eroğlu: Chelsea oyuncu verecekti, kabul etmedik! Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, beIN SPORTS'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Premier Lig ekibi Chelsea'den teklif aldıklarını ancak kabul etmediklerini açıkladı. İlgili Haberi Oku