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Efsane golcü Adriano hastanelik oldu

Efsanevi Brezilyalı golcü Adriano Leite elindeki yaranın enfeksiyon kapması sonrası hastanelik oldu.
09:363 Nisan 2018
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Efsane golcü Adriano hastanelik oldu

Inter’deki performansıyla hatırladığımız Adriano, Unimed-Rio Hastanesi’ne eli enfeksiyon kapmış bir biçimde geldi.

Elde edilen bilgiye göre elinden yaralanan Adriano Leite önce hastaneye gitmek yerine bir arkadaşı tarafından tedavi edildi.

Rio’nun ünlü favelalarından Vila Cruzeiro’da yaşayan Adriano’nun eli iyileşmediği gibi enfeksiyon kapınca eski futbolcu soluğu hastanede aldı.

İki ameliyat birden geçiren Adriano’nun elinden ölü doku alındı.

Sosyal medyada paylaşım yapan Adriano profesyonel yardım aldıktan sonra durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Graças a Deus

Adriano imperador (@adrianoimperador)’in paylaştığı bir gönderi ()

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Adriano brezilya hastane
Son güncelleme: 10:28 | 03.04.2018
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