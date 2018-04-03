Dünya Kupası ne zaman başlayacak?Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak?

Liglerin sonuna doğru yaklaştıkça Dünya Kupası heyecanı artıyor. En büyük futbol şöleni olan Dünya Kupası ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak? İşte Dünya Kupası'na dair merak edilen ayrıntılar...

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