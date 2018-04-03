Dünya Kupası ne zaman başlayacak?Dünya Kupası hangi kanalda yayınlanacak?
En büyük futbol organizasyonunda 32 ülke kupayı kazanmak için mücadele edecek. Futbol keyfinin doruğa ulaşacağı turnuva bu yıl Rusya’da düzenlenecek. Rusya’nın 11 şehrinde gerçekleşecek 2018 Dünya Kupası ne zaman başlıyor? Dünya Kupası’nı Türkiye’de hangi kanal yayınlayacak? İşte detaylar…
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00’da gerçekleştirilecek.
Turnvanın son dört maçı, Moskova’daki Luzhniki ve Saint Petersburg’daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak.
Dünya Kupası’ndaki açılış maçını ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan oynayacaklar ve müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00’de başlayacak. Karşılaşma Luzhniki Stadı’nda oynanacak.
RUSYA 2018 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?
Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın yayıncısı henüz belli değil. Dünya Kupası geçtiğimiz senelerde TRT ekranlarından yayınlanıyordu. Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın da TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.