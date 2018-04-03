Cüneyt Çakır’ın yönettiği dev maça Ronaldo damgası!

Juventus'un sahasında Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçına Cristiano Ronaldo damga vurdu. Biri muhteşem harika iki gole ve bir asiste imza atan Cristiano Ronaldo, takımının 3-0 kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanı başladı. Geçen senenin finalisti iki takımı karşı karşıya getiren maçta Real Madrid, deplasmanda Juventus’u 3-0 yenerek tur kapısını araladı. Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta iki gol bir asistle oynayan Cristiano Ronaldo, maçın adamı oldu. Cristiano Ronaldo’nun attığı ikinci gol, uzun süre hafızalardan silinmeyecek nitelikteydi. Cüneyt Çakır, karşılaşmanın 66. dakikasında Juventus’un yıldızı Paulo Dybala’ya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

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Real Madrid maça adeta evinde oynuyormuş gibi başladı. Henüz 3. dakikada gelişen atakta Isco’nun asistine ayağının dışı ile dokunan Cristiano Ronaldo, takımını 1-0 öne geçirdi. Real Madrid, Kross ile ikinci gole yaklaşsa da direk farkın artmasına izin vermedi. İlk yarıda rakibine bir iki pozisyon dışında hücumda etkili olma şansı vermeyen Real Madrid, soyunma odasına tek golle üstün girdi.

İkinci yarıda Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri’nin oyuna müdahale etmesi beklenirken, İtalyan çalıştırıcı uzun süre aynı 11’de ısrar etti. Real Madrid karşısında varlık gösteremeyen Juventus, 64. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini’nin anlaşmazlığı sonrası topu kapan Ronaldo, sağ kanada pasını aktardı. Bindirme yapan Carvajal’ın ortasına inanılmaz bir rövaşata vuran Cristiano Ronaldo, uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı. Portekizli yıldızın kafa vurulacak yükseklikte yaptığı rövaşata, Juventus taraftarları tarafından bile ayakta alkışlandı.

İki golle takımını rahatlatan Cristiano Ronaldo, Marcelo’ya verdiği pasla bir de asist yaptı. Aldığı pasla ceza sahasında Buffon ile karşı karşıya kalan Brezilyalı sol bek, aşırtma bir vuruşla takımının üçüncü golünü attı. Mateo Kovacic’in bir şutunun da direkten döndüğü dev maç, 3-0 Real Madrid’in üstünlüğü ile sona erdi.

Sahasında hiç beklemediği şok bir sonuç alan Juventus, 11 Nisan’da İspanya’da oynanacak rövanş öncesi büyük hayal kırıklığı yaşadı.