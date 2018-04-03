Cristiano Ronaldo’nun neden dövmesi yok? İşte o gerçek…

Dövme futbolcuların en önemli imaj araçlarından biri haline gelirken Portekizli Cristiano Ronaldo'nun vücudunda hiçbir dövme bulunmamasının ardındaki gerçek ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABERLER / Futbol dünyasında dövmeleriyle öne çıkan Zlatan Ibrahimovic, Radja Nainggolan ve Dani Alves gibi isimlerin aksine Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun vücudunda bir çizik bile yok.

Arjantinli Lionel Messi de son yıllarda yaptırdığı dövmelerle imajına yenilikler katarken Portekizli Ronaldo’nun dövmesinin olmamasıyla ilgili İngiltere basınında bazı iddialar yer aldı.

Mirror’un haberine göre; düzenli bir kan bağışçısı olan Ronaldo’nun, dövme yaptırması halinde bu özelliğini kaybedebileceği endişesiyle dövme yaptırmadığı belirtildi.

2017’de iki kez kan verdiğini sosyal medya hesabından duyuran Ronaldo, eski takım arkadaşı Carlos Martin’in oğlu için düzenli olarak ilik veriyor.

Kan bağışı kampanyalarına verdiği destekle bilinen Ronaldo, “Martins’in oğlunun durumunun karışık olduğunu biliyorduk ve bütün takım ona yardımcı olmaya çalışıyor. Bir çok insan ilik vermenin zor bir şey olduğunu düşünüyor ama kan vermekten farklı değil” demişti.

Kızıl Haç daha önce yaptığı açıklamada, dövme yaptıranların sayısının artmasının ardından kan veren kişi sayısında azalma olduğunu duyurmuştu.

Dövme yaptıran kişi, enfeksiyon riski nedeniyle en az 6 ay boyunca kan veremiyor.

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