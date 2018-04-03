CANLI YAYIN: Sevilla Bayern Münih maçı canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla Bayer Münih maçı nefesleri kesecek. Canlı yayınlanacak Sevilla Bayern Münih maçını izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı izle linki yer alıyor. İşte Bayern Münih Sevilla maçı canlı yayını maçı ilk 11'i ve mücadelenin detayları...

Şampiyonlar Lig Sevilla Bayern Münih maçı ile devam ediyor. Manchester United’i yenerek çeyrek finale yükselen turnuvanın sürpriz takımı bu kez güçlü Alman ekibi Bayern Münih karşısında yarı final mücadelesi verecek. Beşiktaş’ı eleyerek çeyrek finale çıkan Bayern Münih ise kupayı kazanma iddiasını göstermek için ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Futbol severler, kimin kazanacağı merak edilen Sevilla Bayern Münih maçı canlı yayınını kaçırmamak için günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. Sevilla Bayern Münih maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki bulunuyor.

SEVİLLA BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

SEVİLLA BAYERN MÜNİH İLK 11

Sevilla: Soria, Jesus Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero, Pizarro, N’Zonzi, Sarabia, Vazquez, Correa, Ben Yedder

Bayern Münih: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat, Vidal, Javi Martinez, Thiago, Ribery, Müller, Lewandowski