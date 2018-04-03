Burak Yılmaz’dan ilginç ‘ofsayt’ rekoru

Trabzonspor'un golcü oyucusu Burak Yılmaz'ın bu sezonki ofsayt istatistiği dikkati çekti. Tecrübeli oyuncu, Avrupa'daki takımlardan daha fazla ofsayta düştü.

Son olarak Galatasaray’a karşı oynanan maçta 7 kez ofsayta düşen Burak Yılmaz, bu alanda ilginç bir istatistiğe imza attı. Bu sezon toplamda 49 kez ofsayta düşen 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’deki 16 takımdan daha fazla ofsayta yakalandı.

Attığı gollerle takımının en skorer ismi olan ve krallık yarışında Galatasaraylı Gomis’in arkasından 2. sırada yer alan Burak’ın ofsayta bu kadar sık düşmesi taraftarlar tarafından eleştirilmesine neden oldu.

İşte Opta’nın verilerine göre Burak Yılmaz’ın dikkat çeken istatistik tablosu;