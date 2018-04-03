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Beşiktaş, Bayern Münih’in yıldızı Rafinha için nabız yokluyor!

Beşiktaş'ın sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Rafinha'yı kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi.
10:273 Nisan 2018
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Beşiktaş, Bayern Münih’in yıldızı Rafinha için nabız yokluyor!

Yeni sezonda takım içinde büyük revizyona gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Rafinha'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Habertürk’ ün haberine göre; Andreas Beck gittikten sonra bu bölgede tek başına oynayan Gökhan Gönül'le forma rekabetine girebilecek deneyimli bir futbolcu almak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Almanya'da buldu.

Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'in yıldız sağ beki Rafinha için çalışmalara başladı.

Alman ekibiyle Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Rafinha’nın menajeriyle temasa geçildi. Beşiktaş’ın sezon bitmeden Rafinha’yla anlaşması bekleniyor.

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Etiketler
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