Arkasspor Halkbank: 3-2

Sahasında Halkbank'ı 3-2 mağlup eden Arkasspor, Efeler Ligi final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Voleybolda Efeler Ligi’nde final serisinin ikinci maçında Arkasspor, evinde Halkbank’ı tie-break setiyle 3-2 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü maçı 7 Nisan Cumartesi, dördüncü maçı 9 Nisan Pazartesi günü Ankara’da oynanacak. Gerek kalması halinde beşinci karşılaşma 12 Nisan Perşembe günü yine Başkent’de yapılacak. İlk randevuyu Halkbank 3-0 kazanmıştı.

Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada ilk sette 24-21 öne geçen Halkbank set sayısını alamayınca başarılı bir dönüş yapan Arkasspor seti 30-28 kazandı: 1-0. İkinci sette Başkent ekibi bir ara farkı 6 sayıya kadar çıkarsa da çabuk toparlanan İzmir temsilcisi son bölümde öne geçmeyi başardı ve seti 26-24 aldı: 2-0. Üçüncü sete iyi başlayan ve 25-19’luk skorla durumu 2-1’e getiren Halkbank, çekişmeli geçen dördüncü seti de 25-23 alarak skorda eşitliği sağladı: 2-2. Tie-break setini 15-8 alan Arkasspor maçtan 3-2 galip ayrıldı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Cihat Küçükboyacı

ARKASSPOR: Jovovic, Bravo, Mustafa, Adis, Fromm, Matic, Burak, Çağatay, Gökhan, Sanchez, Yiğit

HALKBANK: Hierrezuelo, Burutay, Samet, Hernandez, Petric, Hakkı, Alperay, Hasan, Abdullah, Loh, Emre

SETLER: 30-28, 26-24, 19-25, 23-25, 15-8

SÜRE: 147 dakika (38, 34, 27, 33, 15)