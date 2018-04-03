Aatıf Chahechouhe’nun golü Aziz Yıldırım’ın yüzünü güldürdü!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Aatıf'ın Kayserispor'a attığı golden sonra gülücükler saçması objektiflere yansıdı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor’a konuk oldu. Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli takımı Kayseri deplasmanında yalnız bırakmadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

Maça Fenerbahçe çok iyi başladı. Soldado sarı-lacivetli takımı 1-0 öne geçirdi.

4 dakika sonra Aatıf, farkı 2’ye çıkardı ve Aziz Yıldırım’ın keyfi yerine geldi. Aatıf, rakip kaleciyi çok uzak mesafeden avladı.

Bu golün ardından Başkan Aziz Yıldırım, objektiflere yansıdı. Gole çok sevinen Yıldırım, etrafına gülücükler şaçtı.

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