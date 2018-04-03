2026 Kış Olimpiyatları için 7 aday! Türkiye’den bir şehir de var…

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), aralarında Erzurum'un da bulunduğu yedi kentin 2026 yılında yapılacak kış olimpiyat oyunlarına aday olmak istediklerini açıkladı.

Kanada’dan Calgary, Avusturya’dan Graz, İsveç’ten başkent Stockholm, İsviçre’den Sion, Türkiye’den Erzurum, Japonya’dan Sapporo’nun yanı sıra, İtalya’dan ortak aday olmak isteyen Cortina d’Ampezzo, Milano ve Torino kentleri, 2026 Kış Olimpiyatları’na adaylık içn başlangıç aşamasında yer alan kentler.

Aday kentler Ekim ayına kadar sürecek bir diyalog sürecine girecekler ve bu süre sonunda IOC, belirlediği sayıdaki kenti bir yıl sürecek adaylık aşamasına davet edecek. Kazanan aday IOC’nin 2019 Eylül ayında Milano’da yapacağı toplantıda kesinleşecek.

Olimpiyat oyunlarının giderek büyüyen giderlerinden kaçınan dört aday ülkenin yarıştan çekilmesinin ardından 2022 kış olimpiyatları Çin’in başkenti Beijing’de yapılacak.

Olimpiyat oyunlarına talip ülkelerin son yıllarda düşen ilgisi karşısında organizatörler yedi yıl süren hazırlık sürecini kolaylaştıran, maliyetleri düşüren, IOC’nin katkısını artıran ve ev sahibi kentlere oyunları düzenlemede ve oyunlar sonrası tesislerin kullanımında daha çok özgürlük tanıyan bazı düzenlemeler yapmıştı.

Adaylardan Calgary 1988, Sapporo 1972 ve Cortina 1956 yıllarında kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmış kentler.

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