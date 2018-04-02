Volkan Demirel: ‘Bu çok büyük onur ve gurur’

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u 5-0 yenip zirve takibini sürdürürken karşılaşmada sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 500. maçına çıktı. Volkan karşılaşmadan sonra, "Tabii ki bu formayı 500 defa da, 5 kere de, 5 dakika da giyseniz çok kutsal bir forma. Bu şansı verenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fenerbahçe formasıyla 500’üncü maçına çıkan tecrübeli eldiven Volkan Demirel, “Bu çok büyük onur ve gurur” dedi. Kaptan Volkan, Kayserispor’u deplasmanda 5-0 kazandıklar maç sonrası yayıncı kuruluşa 5. kez “dalya” yapmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Volkan, “Tabii ki bu formayı 500 defa da, 5 kere de, 5 dakika da giyseniz çok kutsal bir forma. Bu şansı verenlere çok teşekkür ediyorum. Bana sahip çıkan yönetimime, hocalarıma, taraftarlara çok teşekkür ederim. Bu çok büyük onur ve gurur. Sağlığım elverdiği sürece elimden geleni yapmak isterim ve yapacağım için de söz veriyorum” diye konuştu.

‘Elimizden geleni yapacağız’

Volkan ligdeki şampiyonluk yarışını ise “Liderle puan farkımız fazla gibi gözüküyor. Maçtan önce 8 tane maçımız kaldığını ve hepsini kazanmak istediğimiz söyledik. Güzel bir galibiyet oldu. Averaj olarak güzel bir sonuç. Şu anda küçük hesap olabilir ama ilerleyen zamanda işimize yarayabilir. Biz elimizden geleni yapacağız ve önümüze bakacağız. Bekleyeceğiz. Umudumuz bu şekilde” şeklinde yorumladı.

Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran başarılı kaleci Volkan Demirel, Süper Lig’de 377, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası’nda 34, TFF Süper Kupa’da da 3 kez kaleyi korudu. Kayserispor Fenerbahçe: 0-5 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı Kayserispor Fenerbahçe maçı ile sona erdi. Fenerbahçe, ligin flaş ekiplerinden Kayserispor'u 5-0'la rahat geçti ve puanını 51'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Kayserispor ise 41 puanda kalarak Avrupa kupalarına katılma yolunda yara aldı. İlgili Haberi Oku