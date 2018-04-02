Survivor’da elenme adayları belli oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor oynanan dokunulmazlık oyunu sonunda kimler elenme adayı çıktı belli oldu. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kaybetti? Ada konseyinde ismi yazılan ve ismi söylenen eleme adaylarından veda edecek kişi kim olacak merak ediliyor. İşte elenme adayları ve dokunulmazlık oyununu galibi...

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı. Eleme adayları ise Nevin, Birsen ve Yağmur olarak belirlendi. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Cumali oldu. İşte Survivor son bölümden tüm ayrıntılar…

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖNCESİ GÖNÜLLÜLER ADASI

Hakan: O kadar hırslıyız ki, bari yemek yesinler. Yarın kazanamayacaklar çünkü. Şimdilik rahat rahat yesinler. Yarın yapabileceğiniz bütün sevinçleri yapın. Psikolojik olarak dağılsınlar.

Anıl: Bu dokunulmazlık artık milat olmalı.

Funda: Bir konseyde ne hale geldiler. Dokunulmazlık oyununda başka bir şey gördüm. Kazanmaktan başka çaremiz yok.

Hakan: Biz 5 konsey atlattık ve bir sorun yaşanmadı.

Cumali: Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için sloganı ile oyuna çıkacağız.

DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖNCESİ ALL STAR ADASI

Merve: Umarım bugün yine konuştukları büyük lafları onlara yedirtme günü olur.

Ümit: Racon kesti yani bize. (Hakan’a)

Turabi: Hazır bozulmuşken, bozuk para gibi harcayalım onları.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAYBETTİ?

Acun: Her hafta olduğu gibi yine haftanın en önemli oyunu dokunulmazlık oyunu için buradayız. Kaybeden takımdan bir kişi yarın akşam adaya veda edeccek. Dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele burada olacak. Bugün çok uzun bir parkurda büyük bir mücadele vereceksiniz.

Parkur Survivor’daki en uzun parkurlardan biri. Değişik engeller ile kaplı. Parkurun sonudaki iki kancayı ilk takan takım kazanacak.

Cumali kendini iyi hissetmediği için oyundan çekildi. All Star Takımı Hakan’ı seçti ve üst üste oyunlar oynamaya zorladı.

Yarışmayı All Star takımı kazandı ve dokunulmazlığı elde ettiler.

All Star 10-6 Gönüllüler

Dokunulmazlık sembolünü Acun Ilıcalı Merve’ye teslim etti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU

Alp Kırşan: Bireysel dokunulmazlık oyunan hoşgeldiniz. Maalesef bir arkadaşınız adaya veda edecek. Bu hafta gönüllüler takımında performans birincisi Anıl oldu ve dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu. Anıl eleme adaylarından birini belirleyecek.

Bir ip yardımı ile bir masayı dengede tutmaya çalışan yarışmacılar sembolleri de yavaş yavaş masanın üstüne diziyorlar. Dengeyi bozan yarışmayı kaybedecek. Hakan bireysel dokulmazlık oyununda bilerek oyunu kaybedeceğini dile getirmişti ve oyun başladığı gibi sembolleri düşürerek bireysel dokunulmazlığa veda etti.

Bireysel dokunulmazlık oyununu Cumali kazandı. Alp Kırşan dokunulmazlık kolyesini Cumali'ye teslim etti.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Oylama sonucunda ilk eleme adayı Nevin oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Cumali ikinci adayı Birsen olarak belirledi. En iyi performansa sahip Anıl ise Yağmur dedi ve üçüncü aday da belirlendi. Belirlenen üç isimden biri SMS oylaması sonucu adaya veda edecek. Adaya veda edecek isim yeni bölümde yani yarın belli olacak.