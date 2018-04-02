Survivor Nevin Yanıt kimdir? Eleme adayı olan Nevin Yanıt kaç yaşında?

Survivor beklenilen performansın altında kalan yarışmacılardan Nevin Yanıt, dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyinde eleme adayı oldu. Peki Nevin Yanıt kimdir, Survivor Nevin Yanıt kaç yaşında? İşte merak edilen Survivor Nevin Yanıt kimdir ve hayatına dair bilinmeyenler...

Survivor’da dokunulmazlık oyunu sonrasında adaya veda edecek adaylar belli oldu. All star takımına karşı kaybeden gönüllüler takımında Nevin Yanıt, Birsen ve Yağmur eleme adayı olarak çıktı. Survivor 2018’de performansı en merak edilen Nevin Yanıt, henüz seyircilerin beklediği patlamayı yapamamış olsa da izleyicilerin en merak ettiği isimlerin başında geliyor. Milli atlet Türkiye’ye kazandırdığı başarılarla biliniyor olsa da birçok şeyi de merak ediliyor. Nevin Yanıt kimdir, Survivor Nevin Yanıt nereli sorusu izleyiciler arasından sıkça soruluyor. İşte tüm merak edilenleri ile Nevin Yanıt kimdir ve hayatına dair tüm merak edilenler…

NEVİN YANIT KİMDİR? SURVİVOR NEVİN YANIT KAÇ YAŞINDA?

Nevin Yanıt 16 şubat 1986 yılında Mersin'de doğmuştur. 2006 Türkiye Üniversiteler arası Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre ve 100 metre engellide altın madalya kazandı. Aynı yıl içinde İspanya'da düzenlenen ve ENKA adına yarıştığı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 12.98'lik derecesiyle son Avrupa şampiyonu İspanyol Gloria Alozie'yi de geçerek altın madalyanın sahibi oldu; böylece Esen Kızıldağ'a ait 100 metre bayanlar engelli yarışı Türkiye rekorunu kırarak eline geçirdi ve 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet oldu. Göteborg'da düzenlenen 2006 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışan 4×100 metre bayrak takımında yer aldı.

2007 yılında Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu, gene 2007 yılı içinde yapılan, Tayland'ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları'nda ikinci oldu.