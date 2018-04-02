Spor Toto 1. Lig | Gazişehir Gaziantep 1-0 Adana Demirspor

Spor Toto 1. Lig'de 29. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, konuğu Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Maçı Gazişehir Gaziantep, Özgürcan’ın 78’de kaydettiği penaltı golüyle 1-0 kazandı. Gazişehir bu sonuçla 50 puanla 4. sıraya yükselirken 34 puanla 13. sırada kaldı ve tehlike hattına yaklaştı. MAÇ SONUCU | Adanaspor Samsunspor: 2-1 Adanaspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Maçtan dakikalar: 2. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Özgür’ün şutunu kaleci kornere tokatladı. 9. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında ceza sahası dışından Del Vale’nin şutunda top az farkla dışarı çıktı. 11. dakikada Gazişehir Gaziantep atağında ceza alanına yapılan ortada Del Vale kafayı vurdu. Savunma topu gol çizgisinden kornere çıkardı. 77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Özgürcan yerde kaldı, karar penaltı. Penaltıyı Özgürcan gole çevirdi: 1-0. 86. dakikada Gazişehir kontra atağında çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Himmet’in şutunda defans topu gol çizgisinden çıkardı.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Süleyman Abay, Murat Şener, Bersan Duran

Gazişehir Gaziantep: Stachowiak, Yasin, Ahmet Kesim, Gökhan, Mehmet Erdem, İsmail, Tugay, Adama Ba (Himmet dk. 75), Özgürcan, Del Vale (Murat dk. 90+3), Prince Segbefia (Serdar dk. 46)

Adana Demirspor: Kurtuluş, Yiğitcan, Adil, Batuhan, Erhan, Kubilay, Atakora (Abdulkadir dk. 74), Margues (Sergiy Plitylo dk. 62), Savaş, Mendy (Aydın dk. 82), Atabey

Gol: Özgürcan (dk. 78 pen.) (Gazişehir Gaziantep)

Sarı Kartlar: Atabey, Savaş (Adana Demirspor), Yasin, Özgürcan, Ahmet (Gazişehir Gaziantep)