Son Dakika | G.Saray’dan skorboard açıklaması!

Galatasaray, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında yaşanan skorboard krizinin ardından açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Galatasaray’ın Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından skorboardda çıkan “Şampiyonların kupası müzesinde olur” yazısıyla ilgili Galatasaray’dan bir resmi açıklama daha geldi.

İşte Galatasaray’ın resmi sitesinden yaptığı açıklama;

Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorboard tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;

Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.

Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.

Türk sporunda centilmenliği öne alan,”Rakibe Saygı-Kendine Saygı” prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.

En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir.

Galatasaray`dan ortalığı birbirine katan skorbord mesajı! Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, stadyumda bulunan skorbordda yansıya 'Şampiyonların kupası müzesinde olur' mesajı ortalığı karıştırdı. İki kulüpten de üst üste yapılan açıklamalar yapılırken tartışma gece boyu sürdü. İlgili Haberi Oku