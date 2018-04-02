Olcay Şahan: Galatasaray taraftarı Fenerbahçe’yi destekliyor

Spor Toto Süper Ligi 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da yıldız futbolcu Olcay Şahan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Olcay'ın ''Galatasaray taraftarı şikeci Trabzonspor diye bağırıyorsa, demek ki Fenerbahçe'yi destekliyorlar'' sözleri geceye damga vurdu.

Trabzonsporlu Olcay Şahan, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Takımın tecrübe eksikliği nedeniyle kötü oynadığını belirten Olcay Şahan, “Bizim takımın çok genç oyuncuları var, onun bedelini ödedik. Tecrübe kazandılar. Takımda genç oyuncular varsa, bazen böyle büyük maçlarda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Kazanmak ve üst sıralara doğru tırmanmak istiyorduk.” dedi.

‘ŞİKECİ TRABZONSPOR DİYORLARSA…’

Galatasaray taraftarına gönderme yapan Olcay Şahan, “Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum, “Şikeci Trabzonspor” diye bağırıyorlarsa, demek Fenerbahçe'yi destekliyorlar. Türkiye'de demek böyle taraftarlar birbirini destekleyebiliyor. Onları tebrik ederim.” diye konuştu. Bu açıklamalar sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Rıza Çalımbay`dan Olcay Şahan`ın sözlerine eleştiri Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Galatasaray'a karşı bu kadar hatalı oynamamaları gerektiğini söyleyen Çalımbay, Hubocan'ın gördüğü sarı kartta yaptığı faulü de kabul edilmez olarak yorumladı. Deneyimli teknik adam ayrıca Olcay Şahan'ın açıklamalarına da tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku