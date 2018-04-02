Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

MAÇ SONUCU | Adanaspor Samsunspor: 2-1

Adanaspor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
21:122 Nisan 2018
0
MAÇ SONUCU | Adanaspor Samsunspor: 2-1

Spor Toto 1. Lig´in 29’uncu haftasında Adanaspor, Samsunspor´u  2-1 mağlup etti.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

ADANASPOR: İrfan Can, Gökhan, Magaye, Oğuz Han (dk. 63 Uche), Onur, Tevfik, Digao (dk. 35 Berkan), Mustafa (dk. 76 Renan), Renan Da Silva, Yakup, Bahattin

SAMSUNSPOR: Furkan, Ercan, Ahmet, Samaras, Ayite (dk. 65 Enes), Göksu (dk. 75 Muhammet), Oğuz, Ahmet, Angan, Çağrı, Erkam

GOLLER: Dk. 58 Gökhan, dk.69 Magaye  (Adanaspor), 90+5 Muhammet (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, İrfan Can, Onur (Adanaspor), Ercan, Angan, Oğuz, Göksu, Ahmet (Samsunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Oğuz Han´ın ara pasına hareketlenen Diago, topu doğrudan rakip kaleye gönderdi; kaleci Furkan, Bahattin´den önce uzanıp, turuncu-beyazlılara gol şansı vermedi.

25′ Oğuz Han´ın kaptırdığı topta Angan bekletmeden vurdu; meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOL! 58′ Adanaspor´da Mustafa Sevgi´nin ortasında Bahattin´in ceza alanı içerisinde indirdiği topa gelişine vuran Gökhan meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL! 68′ Magaye´nin cepheden sert şutunda Samsunspor savunma oyuncusu Ahmet Cebe´ye de çarpan top ağlarla buluştu. 2-0

GOL! 90+5′ Muhammet Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-1

Etiketler
adanaspor Samsunspor
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER