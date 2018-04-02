MAÇ SONUCU | Adanaspor Samsunspor: 2-1
Spor Toto 1. Lig´in 29’uncu haftasında Adanaspor, Samsunspor´u 2-1 mağlup etti.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
ADANASPOR: İrfan Can, Gökhan, Magaye, Oğuz Han (dk. 63 Uche), Onur, Tevfik, Digao (dk. 35 Berkan), Mustafa (dk. 76 Renan), Renan Da Silva, Yakup, Bahattin
SAMSUNSPOR: Furkan, Ercan, Ahmet, Samaras, Ayite (dk. 65 Enes), Göksu (dk. 75 Muhammet), Oğuz, Ahmet, Angan, Çağrı, Erkam
GOLLER: Dk. 58 Gökhan, dk.69 Magaye (Adanaspor), 90+5 Muhammet (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Gökhan, İrfan Can, Onur (Adanaspor), Ercan, Angan, Oğuz, Göksu, Ahmet (Samsunspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
9′ Oğuz Han´ın ara pasına hareketlenen Diago, topu doğrudan rakip kaleye gönderdi; kaleci Furkan, Bahattin´den önce uzanıp, turuncu-beyazlılara gol şansı vermedi.
25′ Oğuz Han´ın kaptırdığı topta Angan bekletmeden vurdu; meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
GOL! 58′ Adanaspor´da Mustafa Sevgi´nin ortasında Bahattin´in ceza alanı içerisinde indirdiği topa gelişine vuran Gökhan meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0
GOL! 68′ Magaye´nin cepheden sert şutunda Samsunspor savunma oyuncusu Ahmet Cebe´ye de çarpan top ağlarla buluştu. 2-0
GOL! 90+5′ Muhammet Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-1