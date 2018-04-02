MAÇ ÖZETİ: Kayserispor Fenerbahçe maçı özeti izle! Kayseri 0-5 Fenerbahçe !

Süper Lig'de zirve yarışındaki rakiplerinin kazandığı haftayı Fenerbahçe de 3 puanla kapattı. 5 gollü karşılaşmayı kaçıran taraftarlar Kayserispor Fenerbahçe maç özeti arıyor. İşte Kayserispor Fenerbahçe özeti...

Süper Lig’de 27. hafta maçında kapanış maçında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmak isteyen Kayserispor'a konuk oldu. 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, aradığı golü erken buldu ve 8. dakikada Soldado’nun attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 12. dakikada Aatıf’ın attığı golle maçta skoru 2-0’a getirdi. Soldado yine sahnede, İspanyol golcü 44. dakikada tekrar sahneye çıkarak skoru 3-0’a getirdi. İlk yarı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe, 58. dakikada Şener Özbayralı’nın attığı golle skoru 4-0’a getirdi. Giuliano 85. dakikada skoru 5-0 yaparak maçın sonucunu tayin etti. Fenerbahçe Kayserispor maçı heyecanlı anlarını izlemek isteyen futbol severler için Kayserispor Fenerbahçe maç özeti, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın geniş özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

KAYSERİ FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE İLK 11

KAYSERİSPOR: Vedat, Levent, Kana Bıyık, Kucher, Varela, Şamil, Espinoza, Güray, Deniz Türüç, Mendes, Umut

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

Kaptanımız @1VolkanDEMIREL bugün Fenerbahçe formasıyla 500. resmi maçına çıktı. Tebrikler Kaptan! pic.twitter.com/o6OM31OOkO — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 2 Nisan 2018

VOLKAN DEMİREL’İN 500. MAÇI

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, Kayserispor karşısında 500. kez sarı-lacivertli formayı giydi. Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen ikinci futbolcu unvanını elinde bulunduran Volkan Demirel, daha önce Süper Lig’de 376, Avrupa kupalarında 86, Türkiye Kupası’nda 34, TFF Süper Kupa’da da 3 kez kaleyi korudu.

MAÇ ÖNCESİ OTİZME DİKKAT ÇEKİLDİ

Karşılaşma öncesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seremoniye çıkan hakemler, futbolcular ile otizmli çocuklara mavi renkli kaşkol taktı.

KAYSERİSPOR’DA 6 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor ise geçen haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11’ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı. Atiker Konyaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen kaleci Lung ve Sapunaru ile sakatlığı bulunan Badji, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Atiker Konyaspor ilk 11’de forma giyen Lopes, Atila Turan ve Kravets ise bu maçta yedekler arasında yer aldı.

AATIF CEZALI OLDU

Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın galibiyet çıkardığı haftada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertliler deplasmanda 5-0'lık skorla kazandı ve zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe puanını 51'e çıkarırken Kayserispor 41 puanla 6. sırada kaldı. Öte yandan maçta sarı kart gören Aatıf önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düştü.