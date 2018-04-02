Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11…

Süper Lig 27. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk oluyor. 3 puan için sahaya çıkacak Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman merak ediliyor. İşte Kayserispor Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı ve maça dair tüm detaylar...

Süper Lig’te 27. hafta Fenerbahçe Kayserispor maçı ile devam ediyor. Son üç maçında galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe, üst sıraları zorlayan Kayserispor’a misafir oluyor. Futbol severlerin hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını merak ettiği maçta Fenerbahçe kazanması halinde, puanını 51 yaparak Beşiktaş’la farkı yeniden 2 puana indirecek. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair merak edilen tüm detaylar…

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİ FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Kayserispor: Vedat, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Kravets, Mendes, Umut

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, M.Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Fernandao

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 3 maçı kazanamadı. Taraflar arasında geçen sezon İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlandı. Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 3 müsabakada taraftarlar toplam 17 gol izledi.

KADIKÖY’DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de yarın 22. kez karşılaşacak. Kayseri'deki 21 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet aldı, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 4 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı. Kayseri'de Fenerbahçe 32, Kayserispor ise 19 gol attı. Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Kayserispor 4-1 kazandı.