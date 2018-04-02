Genç basketbolcu hastaneye kaldırıldı

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da giymiş olan, geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen basketbolcu Mehmet Şanlı, hastaneye kaldırıldı. Bir süredir havalimanında yaşamasıyla haberlere konu olan Mehmet Şanlı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Atatürk Havalimanı’nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı. Çıkan haberlerin ardından yeniden devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) genç basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı.

Genç basketbolcunun dramı İstanbul sokaklarında başlamış... Atatürk Havalimanı'nda kalmasıyla gündeme gelen 23 yaşındaki Mehmet Şanlı'nın daha önce İstanbul'da sokaklarda yaşadığı ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğradığı ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı’na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı’yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Mehmet Şanlı’nın tedavi altına alındığı öğrenildi.

BABASI İLGİLENMEMİŞTİ

Çocuk yaşta annesini kaybeden ve geçirdiği ağır psikolojik sorunlar nedeniyle basketbol yaşantısı genç yaşta sona eren 23 yaşındaki Mehmet Şanlı için Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) daha önce harekete geçmişti. Yetkililer, Mehmet Şanlı'nın babasıyla irtibata geçmişti. Babanın ise yetkililere `Ben ilgilenmiyorum' dediği belirtilmişti.

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, Atatürk Havalimanı’ndan aylardır ayrılamıyordu. Yakınları ve ailesi ise Mehmet Şanlı’nın psikolojik rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylemişti.