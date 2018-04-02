Gary Medel korkuttu!

Göztepe maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şilili yıldız Gary Medel antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Oğuzhan, Tolgay ve Atiba'nın cezalı olmalarıyla hafta sonunda orta sahada görev yapması beklenen Medel, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından idmana devam etti.

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