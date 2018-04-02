Gary Medel korkuttu!
Göztepe maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şilili yıldız Gary Medel antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Oğuzhan, Tolgay ve Atiba'nın cezalı olmalarıyla hafta sonunda orta sahada görev yapması beklenen Medel, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından idmana devam etti.
Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu. Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili’li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı.
Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.
Son güncelleme: 19:22 | 02.04.2018