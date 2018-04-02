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Gary Medel korkuttu!

Göztepe maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Şilili yıldız Gary Medel antrenmanda bir sakatlık geçirdi. Oğuzhan, Tolgay ve Atiba'nın cezalı olmalarıyla hafta sonunda orta sahada görev yapması beklenen Medel, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından idmana devam etti.
18:262 Nisan 2018
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Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu. Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlıların Şili’li futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı.

Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.

02 Nisan 2018 Avrupa devleri Oğuzhan Özyakup`un peşinde Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, futbolcusunun takımıyla sözleşme uzatmadığını söylerken peşindeki kulüpleri açıkladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş gary medel spor toto süper lig
Son güncelleme: 19:22 | 02.04.2018
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