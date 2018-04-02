Galatasaray’dan ortalığı birbirine katan skorbord mesajı!

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, stadyumda bulunan skorbordda yansıya 'Şampiyonların kupası müzesinde olur' mesajı ortalığı karıştırdı. İki kulüpten de üst üste yapılan açıklamalar yapılırken tartışma gece boyu sürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 27.haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor’u 2-1 yenerken, mücadelenin ardından Türk Telekom Stadyumu’nun skorbordunda yayınlanan görsel, büyük bir tartışma yarattı.

Karşılaşma bitiminin hemen ardından statta bulunan skorbordda “Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor” yazılı görsel, Trabzonspor taraftarı tarafından tepkiyle karşılandı. Fenerbahçe Kulübü’nün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını belirtmesinin ardından bu görselin paylaşılmasının Trabzonspor’a mı, yoksa Fenerbahçe’ye mi gönderme olduğu büyük merak konusu oldu.

ALBAYRAK’TAN İKİ FARKLI AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Türk Telekom Stadyumu’nda maç sonu skorbordda paylaşılan görsel için maç sonunda, “Bunu kimin yaptığını araştırıyoruz. Bizim istemimizin dışında gelişmiş bir durum. Bunun sorumlusu kimse işine son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Albayrak, yapılan toplantının ardından ise “Galatasaray – Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorbord aracılığıyla yapılan yayın hakkında gelen tepkiler üzerine, bana iletilen bilgiler eşliğinde sıcağı sıcağına bir açıklama yaparak, gerekli araştırmanın yapılacağını ve sorumlusunun bulunarak cezalandırılacağını açıkladım. Ancak yaptığımız araştırma sonucunda, herhangi bir kasıt içermeksizin sadece Galatasaray Stadyum Müzesi’nin tanıtımı olduğu anlaşılan… Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmayan… Fakat yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilecek bu tanıtım, yönetimimizin de bilgisi dahilinde derhal yayından kaldırılmıştır. Hayatının her anında emeğe ve alın terine değer verip saygı duyan biri olarak, herhangi bir çalışanımızın işine son vermemizi gerektirecek bir durum olmaması en çok beni sevindirmiştir.” diyerek görevden alınmanın olmayacağını belirtti.

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TRABZON ‘CEVAP BEKLİYORUZ’ DEDİ, G.SARAY CEVAP VERDİ!

Albayrak’ın açıklamalarının hemen ardından Trabzonspor resmi sitesinden, “Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Arena’da oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki scoreboard’a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz.” ifadeleriyle çağrı yaptı.

Galatasaray’ın resmi sitesinden yaptığı açıklamada ise, mesajın sadece bir tanıtım yazısı olduğunu vurgulayarak, “Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası stadyumdaki skorboard aracılığıyla yapılan yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır. Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor camiası ve spor kamuoyuna samimiyetle bildiririz.” ifadelerine yer verildi.

”RESMİ SİTEDEN ÖZÜR BEKLİYORUZ”

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, açıklamanın yeterli olmadığını belirtirken, “Trabzonspor Türkiye’nin 4. büyük kulübüdür. Galatasaray’ı ‘2010-11 şampiyonu Trabzonspor’ yazdığı gibi hatırlamak isterdik. Bu açıklama yeterli değildir. Galatasaray başkanından da, resmi siteden de özür bekliyoruz” mesajını yolladı.

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”TRABZONSPOR’A DEĞİL, FENERBAHÇE’YE!”

Öte yandan Galatasaray yetkilileri, göndermenin Trabzonspor’a olmadığını belirterek, hafta içinde federasyon öncesinde kazanılan şampiyonlukların geçerli sayılması için girişimlere başlayacaklarını açıklayan Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu’nu hedef aldıklarını kaydetti.

NEVZAT AYDIN’DAN BÜYÜK TEPKİ

Trabzonspor’un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bu görsele tepki gösterdi. Aydın; görseli paylaşarak, “Rezillik” ifadesini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar yıllar önce Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan bir Galatasaray – Trabzonspor maçı sırasında 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor” yazılı bir pankart açmıştı.